Fortaleza é terceira cidade do País a conectar aeroporto com malha ferroviária

Foto: FERNANDA BARROS ￼INÍCIO da operação do trecho é na próxima segunda, 9

O início da operação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) entre as estações Expedicionários e Aeroporto, a partir da próxima segunda-feira, 9, fará com que Fortaleza se torne a terceira cidade do Brasil a integrar a malha ferroviária com o aeroporto, segundo destacaram a Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra-CE) e o Metrofor. A primeira foi Recife, em Pernambuco, e a segunda, Guarulhos, em São Paulo.

A linha foi inaugurada na noite de ontem, 6, fazendo o percurso de quase 2 quilômetros (km) que contorna a área do Aeroporto Internacional Pinto Martins e conectando os bairros de Vila União e Serrinha, fazendo com que a malha ferroviária do Ceará chegue a 86,7 km e 63 estações.

"Tivemos um investimento de quase R$ 150 milhões e, agora, entregamos esta estação que vem lá da Expedicionários até o Aeroporto e, futuramente, até o Castelão. Quem estiver na Parangaba ou até na Caucaia vai poder chegar até o Aeroporto de Fortaleza", ressaltou o governador Elmano de Freitas (PT).

Já o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a conexão como mais um potencial para o turismo de Fortaleza, que teve 95% de ocupação na última alta estação e "o maior fluxo turístico dos últimos oito anos".

Maior rede férrea do Nordeste

"Isso é muito importante para o turismo. Nós temos uma estação praticamente dentro do aeroporto e de tecnologia de ponta. Vai ter internet para todos os usuários na estação e, em breve, nos vagões", acrescentou o secretário Hélio Winston Leitão (Infraestrutura).

Responsável pela condução das obras da estação inaugurada na noite de ontem, ele destaca que, juntamente com o trecho que leva até à Arena Castelão, Fortaleza vai somar mais de 100 km de via férrea e se tornar a cidade do Nordeste de maior malha.

Perguntado sobre a Linha Leste do Metrofor, também sob a tutela da Seinfra, o secretário informou que a tuneladora que teve problemas de operação foi reparada e deve voltar à escavar os túneis até maio deste ano.

Operação

Entregue, a estação e a operação do novo trecho ficam a cargo do Metrofor. A empresa estatal é responsável pela administração de toda via férrea no Ceará destinada ao transporte público de pessoas.

Plínio Saboya Neto, presidente do Metrofor, confirmou ao O POVO que o início das operações diárias da Estação Aeroporto será na próxima segunda-feira, 9, com a operação entre 7h e 17h de forma gratuita.

"Porém, pensamos que, daqui a um mês ou no máximo dois, a gente esteja com a estação totalmente integrada com a linha Nordeste, ou seja, das 5h da manhã até meia-noite", afirmou.



Lotação

O teste do novo trecho superou a lotação de 96 pessoas sentadas 262 em pé, prevista no VLT