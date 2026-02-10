Logo O POVO+
Aeroporto de Fortaleza tem previsão de 504 mil passageiros em fevereiro de 2026
Economia

Aeroporto de Fortaleza tem previsão de 504 mil passageiros em fevereiro de 2026

A estimativa representa um crescimento aproximado de 21,6% em comparação igual mês do ano passado, com 414.819 passageiros nos terminal
￼ESTÃO previstos 3.211 voos que ligam Fortaleza a 18 destinos nacionais e a nove internacionais (Foto: FERNANDA BARROS)
ESTÃO previstos 3.211 voos que ligam Fortaleza a 18 destinos nacionais e a nove internacionais

O Aeroporto de Fortaleza prevê 504 mil passageiros em fev/2026, crescimento de 21,6% ante os 414.819 registrados no mesmo mês em 2025.
Estão previstos 3.211 voos conectando a capital cearense a 18 destinos nacionais e nove internacionais no período de fevereiro de 2026.
Juazeiro do Norte estima 44 mil passageiros e 358 voos em fev/2026, com rotas para Campinas, Recife, Guarulhos e Fortaleza.

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) estima que o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR) registre 504 mil passageiros em fevereiro de 2026.

O número representa um crescimento aproximado de 21,6% em relação a fevereiro de 2025, quando 414.819 passageiros passaram pelo terminal da capital cearense.

Para o período, estão previstos 3.211 voos, com operações ligando Fortaleza a 18 destinos nacionais e nove internacionais.

Abaixo, lista de voos do Aeroporto Internacional de Fortaleza para fevereiro:

  • Belém (PA), 18
  • Belo Horizonte (MG), 10
  • Brasília (DF), 27
  • Buenos Aires (ARG), 3
  • Campinas (SP), 13
  • Cayenne (GUF), 1
  • Foz do Iguaçu (PR), 1
  • Guarulhos (SP), 60
  • Juazeiro do Norte (CE), 4
  • Lisboa (PRT), 10
  • Madri (ESP), 3
  • Manaus (AM), 7
  • Miami (EUA), 2
  • Montevideo (MVD), 1
  • Natal (RN), 6
  • Orlando (EUA), 1
  • Paris (FRA), 2
  • Parnaíba (PI), 2
  • Recife (PE), 33
  • Ribeirão Preto (SP), 1
  • Rio de Janeiro (RJ), 38
  • Salvador (BA), 14
  • Santiago (CHL), 1
  • São Luís (MA), 6
  • São Paulo (SP), 40
  • Teresina (PI), 6
  • Uberlândia (MG), 2

Previsão para o aeroporto de Juazeiro do Norte

No interior do Estado, o Aeroporto de Juazeiro do Norte – Orlando Bezerra de Menezes também apresenta projeção de crescimento.

A estimativa é de 44 mil passageiros em fevereiro de 2026, com 358 voos comerciais programados para o mês.

Os destinos dos voos em fevereiro incluem Campinas (SP), Recife (PE), Guarulhos (SP) e Fortaleza.

 

