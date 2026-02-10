Aeroporto de Fortaleza tem previsão de 504 mil passageiros em fevereiro de 2026

O Aeroporto de Fortaleza prevê 504 mil passageiros em fev/2026, crescimento de 21,6% ante os 414.819 registrados no mesmo mês em 2025. Estão previstos 3.211 voos conectando a capital cearense a 18 destinos nacionais e nove internacionais no período de fevereiro de 2026. Juazeiro do Norte estima 44 mil passageiros e 358 voos em fev/2026, com rotas para Campinas, Recife, Guarulhos e Fortaleza.
A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) estima que o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR) registre 504 mil passageiros em fevereiro de 2026.