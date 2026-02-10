Aeroporto de Fortaleza tem previsão de 504 mil passageiros em fevereiro de 2026

Foto: FERNANDA BARROS ￼ESTÃO previstos 3.211 voos que ligam Fortaleza a 18 destinos nacionais e a nove internacionais

Resumo O Aeroporto de Fortaleza prevê 504 mil passageiros em fev/2026, crescimento de 21,6% ante os 414.819 registrados no mesmo mês em 2025.

Estão previstos 3.211 voos conectando a capital cearense a 18 destinos nacionais e nove internacionais no período de fevereiro de 2026.

Juazeiro do Norte estima 44 mil passageiros e 358 voos em fev/2026, com rotas para Campinas, Recife, Guarulhos e Fortaleza.

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) estima que o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins (FOR) registre 504 mil passageiros em fevereiro de 2026.

O número representa um crescimento aproximado de 21,6% em relação a fevereiro de 2025, quando 414.819 passageiros passaram pelo terminal da capital cearense.

Para o período, estão previstos 3.211 voos, com operações ligando Fortaleza a 18 destinos nacionais e nove internacionais.

Abaixo, lista de voos do Aeroporto Internacional de Fortaleza para fevereiro:

Belém (PA), 18

Belo Horizonte (MG), 10

Brasília (DF), 27

Buenos Aires (ARG), 3

Campinas (SP), 13

Cayenne (GUF), 1

Foz do Iguaçu (PR), 1

Guarulhos (SP), 60

Juazeiro do Norte (CE), 4

Lisboa (PRT), 10

Madri (ESP), 3

Manaus (AM), 7

Miami (EUA), 2

Montevideo (MVD), 1

Natal (RN), 6

Orlando (EUA), 1

Paris (FRA), 2

Parnaíba (PI), 2

Recife (PE), 33

Ribeirão Preto (SP), 1

Rio de Janeiro (RJ), 38

Salvador (BA), 14

Santiago (CHL), 1

São Luís (MA), 6

São Paulo (SP), 40

Teresina (PI), 6

Uberlândia (MG), 2

Previsão para o aeroporto de Juazeiro do Norte

No interior do Estado, o Aeroporto de Juazeiro do Norte – Orlando Bezerra de Menezes também apresenta projeção de crescimento.

A estimativa é de 44 mil passageiros em fevereiro de 2026, com 358 voos comerciais programados para o mês.

Os destinos dos voos em fevereiro incluem Campinas (SP), Recife (PE), Guarulhos (SP) e Fortaleza.

