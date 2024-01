Contratação de Santos eleva briga pela titularidade com João Ricardo no gol do Fortaleza

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Santos seguirá no Flamengo em janeiro

Titular absoluto no maior recorte da última temporada, o goleiro João Ricardo seguirá como o camisa 1 do Fortaleza no início de 2024, mas ciente de que ganhará um concorrente de peso na posição em breve. Isso porque, a partir de fevereiro, Santos deixará o Flamengo e se tornará oficialmente arqueiro do Tricolor do Pici, o que eleva o nível da disputa da posição debaixo das traves.

Vojvoda viveu algo semelhante no início de 2023. Naquela ocasião, Fernando Miguel havia finalizado a temporada anterior como um dos principais destaques do time, mas a chegada de João Ricardo, também vindo de ótimo desempenho no rival Ceará, criou uma “dor de cabeça” para o treinador argentino. O remanescente começou como titular, mas acabou perdendo o posto para o recém-contratado.

João Ricardo, aos poucos, foi se firmando entre os 11 principais do Leão. Tornou-se peça importante na campanha até a final da Copa Sul-Americana e, na decisão, chegou a defender duas cobranças da LDU na disputa por pênaltis — desempenho que quase garantiu o título inédito ao clube. No Brasileirão, manteve a consistência e não comprometeu. Pelo contrário, contribuiu com diversas defesas importantes.

Apesar da solidez de João Ricardo no gol, a saída de Fernando Miguel, que era o reserva imediato, abriu uma lacuna que precisou ser preenchida. O Fortaleza não apenas repôs a posição, mas investiu alto em um jogador que carrega consigo um peso no nome. Com passagem pela seleção brasileira e um currículo recheado de títulos por Athletico-PR e Flamengo, como a Sula e Libertadores, respectivamente, Santos não foi bem em 2023, mas ocupa uma prateleira alta no cenário nacional.

Para tirar o arqueiro do Flamengo, o Fortaleza topou pagar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,91 milhões na cotação atual) pela aquisição e firmou um contrato por três temporadas. Nas tratativas, ficou estabelecido que o vínculo de Santos com o Flamengo passa a ter duração até 31 deste mês, e o contrato com o Fortaleza será válido a partir de 1º de fevereiro. Ou seja, o goleiro jogará no clube carioca em janeiro e será utilizado em duelos do Estadual.

O Leão ainda precisou superar a concorrência no mercado da bola para fechar com o paraibano de 33 anos. Um clube da Arábia Saudita fez proposta pelo jogador, mas o Leão levou a melhor na disputa.

Assim, a disputa por posição entre João Ricardo e Santos começará, oficialmente, no segundo mês de 2024. Vojvoda, diante da alta quantidade de jogos e competições no primeiro semestre — serão cinco torneios diferentes nos primeiros seis meses do ano —, pode optar por fazer um rodízio entre os dois goleiros antes de tomar uma decisão definitiva. Mauricio Kozlinski e Bruno Guimarães são outros arqueiros que compõem o elenco.

Fortaleza enfrenta o Internacional pela segunda fase da Copinha e busca classificação

Após conquistar a classificação na liderança do grupo, com vitórias sobre Castanhal-PA, CRB e Vocem-SP, o Fortaleza agora tem pela frente o Internacional, pela segunda fase da Copinha. O confronto ocorre na tarde de hoje, às 15 horas, no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva, em Assis (SP), onde o Tricolor realizou todos os confrontos do torneio até aqui.

A tabela da segunda fase foi detalhada na tarde da última quarta-feira, 10. O duelo terá transmissão da Cazé TV, no YouTube.

Na fase de grupos, o escrete vermelho-azul-e-branco estreou vencendo o Castanhal por 2 a 0, com gols de Iarley e Ryan Luka. Na sequência, bateu o CRB por 4 a 0: os tentos foram anotados por Kervin (duas vezes), Iarley e João Henrique. Contra o Vocem, mais um 2 a 0 para o Leão após Kervin e Amorim marcarem.

Leia mais Após saída de Crispim, Calebe herda camisa 10 do Fortaleza: "Cheguei até a arrepiar"

Fortaleza mira contratação do volante Gabriel Neves, do São Paulo

O setor ofensivo do Leão do Pici tem sido o destaque da equipe no torneio. Nomes como Kervin Andrade, com três tentos marcados e Amorim, com um gol anotado e duas assistências distribuídas, têm sido bem vistos pela torcida e observados pela diretoria do clube para utilização no elenco profissional.

Segundo o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o clube deseja contar com pelo menos três atletas que estão disputando a Copinha na equipe profissional para a temporada de 2024. Dois destes citados devem ser os meias Kauan – que tem jogado de volante – e Amorim, que chegaram a ganhar poucos minutos na temporada anterior.

A terceira vaga ainda estaria em aberto. Iarley e Kervin são dois dos observados. Vale destacar que o novo executivo de futebol do Tricolor, Bruno Costa, tem acompanhado a campanha do Leãozinho de perto durante a Copinha e tem histórico com as categorias de base, inclusive na seleção brasileira.

O Fortaleza tenta igualar ou superar sua melhor campanha no torneio, que ocorreu na última edição, chegando às quartas de final, quando foi eliminado para o Santos. Algumas peças de destaque do Leão, como Amorim e e Riquelme, seguiram para esta edição.



Por sua vez, o Internacional venceu os dois primeiros confrontos, contra Santa Cruz e Velo Clube, mas ficou com a segunda colocação ao sofrer seu primeiro revés na competição, para o XV de Jaú. No certame, a equipe gaúcha marcou nove gols e sofreu apenas três.