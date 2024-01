Fernando Miguel é apresentado pelo Ceará, elogia reformulação e projeta briga por títulos

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-01-2023: Apresentação do Goleiro Fernando Miguel no Ceará, na Sede do Ceará no Porangabussu. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Sob elogios do executivo Lucas Drubscky e do assessor de futebol Ricardinho, o goleiro Fernando Miguel foi apresentado no Ceará ontem. Para além da máxima sobre a busca pelo acesso à Série A, o arqueiro falou à imprensa e diretamente à torcida sobre o comprometimento com o clube e o desejo de "fazer parte da reconstrução" do Alvinegro.

O atleta chega ao Vovô após duas temporadas no rival Fortaleza. Por este motivo, ele recebeu um pouco de desconfiança do torcedor alvinegro ao ser anunciado, mas, já adaptado, reiterou que não tomou a decisão de sair do Pici para Porangabuçu de maneira aleatória e listou os motivos que o impulsionaram na escolha.

"Não foi uma decisão aleatória, foi bastante pensada. O tamanho do Ceará, os desafios e a margem de crescimento desse clube... Um atleta sempre vai considerar fazer parte de um projeto como esse. E é por isso que estou aqui. É desafiador, imagino que o torcedor fique um pouco desconfiado por alguns aspectos que enfrentei nas duas temporadas no rival, mas aqui tem um atleta leal e comprometido", ressaltou Fernando Miguel.

À vontade no Ceará, o desejo do goleiro é ajudar o clube na temporada em que busca o retorno à elite do futebol brasileiro. Para isso, Fernando Miguel espera exercer um espírito de liderança e já auxiliar o time no primeiro trimestre do ano, em que o Vovô almeja disputar os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

"Nesse primeiro momento, de Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, ele (o torcedor) nos cobra muito. Estamos nos preparando desde o primeiro dia que botamos os pés aqui na cidade. E nós desejamos, nós queremos e nós procuraremos vencer esse título", salientou.

Para buscar os títulos estaduais e o acesso, o Ceará tem mudado o perfil de contratações no mercado, especialmente na busca por estrangeiros — o elenco já tem dois uruguaios, um paraguaio e um argentino. Na coletiva, o goleiro elogiou o grupo que vem sendo formado para a temporada 2024 após grande reformulação.



“São atletas jovens, com muito potencial e que precisam dia após dia ter a consciência que precisam se envolver ao máximo para que a gente consiga crescer. O jogo de uma equipe não flui só por bons jogadores, ele flui por envolvimento, entrega e uma boa orientação e gestão no dia a dia”, explicou.

Além de Fernando Miguel, os atletas contratados pelo clube serão apresentados à torcida amanhã, às 16 horas, em treino aberto que será realizado no estádio Presidente Vargas. O torcedor interessado em participar do evento deve comparecer ao local com um quilo de alimento não perecível.

Na bronca por troca de sede, Ceará encara São Paulo por vaga na 3ª fase da Copinha

O Ceará entra em campo hoje, às 21h30min, contra o São Paulo, pela segunda fase da Copinha. A partida será realizada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

O cenário pré-jogo ficou marcado por desgaste entre Federação Paulista de Futebol (FPF) e Ceará. Líder do Grupo 8 com 100% de aproveitamento, após vencer Rondoniense-RO, Gama-DF e Lemense-SP, o Alvinegro de Porangabuçu precisou mudar de sede por determinação da entidade. Alocado em Leme, o time cearense precisou refazer a logística para viajar para Araraquara, sede do São Paulo na primeira fase.

O motivo alegado pela FPF é a incapacidade do Estádio Municipal Bruno Lazzarini, em Leme, com capacidade para 6 mil pessoas, de abrigar a torcida tricolor. A Fonte Luminosa pode receber até 20 mil torcedores.

Leia mais Novo camisa 9 do Ceará, Facundo Barceló desembarca em Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 11

Reforço do Ceará, Facundo Castro desembarca em Fortaleza e se apresenta ao Vovô

Ceará oficializa a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia Sobre o assunto Novo camisa 9 do Ceará, Facundo Barceló desembarca em Fortaleza na tarde desta quinta-feira, 11

Reforço do Ceará, Facundo Castro desembarca em Fortaleza e se apresenta ao Vovô

Ceará oficializa a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Matheus Bahia

O elenco cearense desembarcou em Araraquara na noite de quarta-feira, 10, após a Prefeitura enviar um ônibus para fazer o transporte de Leme até o município. Para a realização do treino apronto do Ceará, a FPF disponibilizou o Estádio Municipal Cândido de Barros (Botânico), no entanto, o espaço apresentava grama alta e desgaste em vários pontos, impossibilitando a realização das atividades. Sendo assim, o time de Alison Henry realizou apenas treinamento de bola parada.

Para o duelo contra o São Paulo, o Ceará tem apenas um desfalque: o lateral-direito Enzo Lodovico, lesionado na vitória contra o Lemense, está fora da Copinha. A ausência do atleta, porém, não deve impactar na escalação, que deve ter César; Zé Neto, Boateng (Yago), Jonathan e Kauã; João, JV e Caio Rafael; João Victor, Kadu e Pablo.

“A gente está bem preparado para esse enfrentamento. Esse tipo de enfrentamento é muito importante para o processo de formação de atletas e também nos traz desafios. Estamos focados em confrontar um adversário como o São Paulo e entendemos as dificuldades que possamos ter, mas, ao mesmo tempo, sabemos que será um grande jogo e que estamos preparados”, disse o treinador Alison Henry.

O Tricolor Paulista, por sua vez, encerrou a fase de grupos na vice-liderança, registrando duas vitórias (contra Porto Vitória e Carajás) e uma derrota (contra Ferroviária). A equipe apresentou oscilação na competição, principalmente defensivamente, tendo sofrido cinco gols em três partidas.