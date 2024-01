Fortaleza desembolsa R$ 7,2 milhões e anuncia contratação de Luquinhas até 2027

Foto: New York Red Bulls Luquinhas defendeu o New York Red Bulls por duas temporadas

O Fortaleza anunciou, na tarde de ontem, a compra do meio-campista Luquinhas para a temporada 2024. O atleta estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e já tinha sido procurado pelo Leão em 2022, quando estava de saída do Légia Varsóvia, da Polônia.

O contrato de Luquinhas no Tricolor será até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O valor da transação é de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,2 milhões na cotação atual), a ser pago em em 2024 e 2025. O clube ainda pode desembolsar mais 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões) caso o meia atinja metas estabelecidas em contrato.

"Estamos muito felizes em concretizar a operação, era a nossa opção número um para essa posição. Teve uma aprovação do Vojvoda desde quando o jogador foi apresentado e a gente espera que ele faça um bom trabalho no Fortaleza e que a torcida o receba muito bem. Um atleta brasileiro que, pela primeira vez, vai jogar no Brasil em alto nível. A gente o acompanhava desde quando atuava no futebol polonês, antes de ir para a MLS e para o NY Red Bulls", explicou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz.

Luquinhas no Fortaleza: primeira experiência no Brasil

O meia de 27 anos defenderá, pela primeira vez, um time profissional do Brasil. Quando tinha 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, transferiu-se para o Vilafranquense, de Portugal. Defendeu também o Benfica B e Desportivo Aves no país lusitano. Em 2019, o brasileiro partiu para a Polônia, onde vestiu a camisa do Légia Varsóvia por três temporadas, até rumar para os Estados Unidos.

No primeiro ano pelo New York Red Bulls, Luquinhas atuou 36 vezes, marcou sete gols e deu cinco assistências. Na temporada passada, o camisa 82 fez 34 jogos, três tentos e três passes para os companheiros balançarem as redes.

"É um jogador de criatividade, um '10' que joga principalmente por dentro, como um meia centralizado, mas também pode jogar aberto pelo lado direito. Um atleta de boa idade, de 27 anos, com experiência internacional, considerado por muitos um dos melhores meias da MLS no último ano. Vem para disputar posição em um setor importante do elenco para ajudar muito, porque ano passado o Fortaleza jogou 78 jogos e precisa de boas peças de reposição para manter o nível nas mais diversas competições", completou Paz.

Jornalista elogia Luquinhas e compara posicionamento com o de Everton Ribeiro

No início deste mês, o jornalista Tiago Brandão, do portal Território MLS, especializado no futebol dos Estados Unidos, participou do programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e analisou o estilo de jogo de Luquinhas.

“O Luquinhas jogaria de ponta, de meia direita ou de camisa 10. Não estou falando de qualidade, eu vou falar só de características e lugar onde joga: ele lembra um pouco o Everton Ribeiro. Um meia direita que pode jogar centralizado”, pontuou.

Iarley brilha, Fortaleza goleia Internacional e avança para 3ª fase da Copinha

O Fortaleza está classificado para a terceira fase da Copinha. O Tricolor do Pici avançou no torneio de base na tarde de ontem, ao golear o Internacional por 4 a 0, no estádio Antônio Viana da Silva, em Assis (SP). Os gols da partida foram marcados por Paulo Roberto e Iarley — este balançando as redes três vezes.

Objetivo, o Leão foi em busca do resultado desde os minutos iniciais sabendo o que precisaria fazer para superar o Colorado e nem a chuva foi capaz de parar o time. A equipe gaúcha, por sua vez, demonstrava nervosismo ao não conseguir pressionar o Tricolor no meio de campo.

Foi lidando com esse comportamento que logo o time cearense construiu as primeiras chances de gol. Aos cinco minutos, Kauan conseguiu colocar uma bola na trave de Gabriel Raulino após receber um cruzamento e isso animou ainda mais o grupo comandado por Léo Porto.

O primeiro gol foi marcado aos 15 minutos. Em uma descida de contra-ataque pela esquerda, Kervin deu um belo cruzamento para Iarley e o camisa 9 não desperdiçou, colocando o Leão na frente no marcador com uma cabeçada. Aos 33, o artilheiro aumentou a vantagem tricolor após um belo passe de Caio Dantas.

O Internacional pouco conseguiu reagir. Mesmo após o primeiro gol tomado, quando tentava ir ao ataque, a equipe colorada esbarrava nas baixas linhas de marcação do Fortaleza e foi ao intervalo com apenas duas finalizações — para fora — feitas.

No segundo tempo, a postura do time gaúcho foi um pouco diferente. Com bola na trave e mais chutes ao gol, o Colorado tentava reverter a desvantagem. Do outro lado do campo, o Fortaleza soube definir no momento certo.

Aos 24 minutos, após uma saída errada do goleiro, Iarley decretou a vitória e o hat-trick. Mesmo após a saída do camisa 9, o Leão seguiu controlando o placar e o ampliou aos 37, com uma bela cobrança de falta de Paulo Roberto.