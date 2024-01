Iguatu enfrenta o ABC por classificação inédita à fase de grupos da Copa do Nordeste

Foto: João Marcos Lima | ADI Zagueiro Max Oliveira defende o Iguatu

Após conquistar uma classificação heroica, fora de casa, contra o CSA-AL, o Iguatu enfrentará o ABC pela segunda fase preliminar da Copa do Nordeste, hoje, às 19 horas, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O confronto define quem conquistará a vaga na fase de grupos do torneio.

O Azulão, que participa do torneio regional pela primeira vez, busca vaga inédita nas chaves do Nordestão, o que garantiria cota de cerca de R$ 1,2 milhão aos cofres do clube do Interior.

Assim como na etapa anterior, um empate no tempo regulamentar leva o duelo para as penalidades. O Iguatu despachou o CSA na primeira fase das eliminatórias do certame: 1 a 1 nos 90 minutos e triunfo por 4 a 3 nos pênaltis, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O elenco comandado pelo técnico Washington Luiz tem nomes conhecidos do futebol cearense, como o zagueiro Max Oliveira, o lateral-esquerdo Guto, o volante Guidio e o atacante Otacílio Marcos.

Diferentemente da equipe cearense, o jogo que classificou o ABC contra o Sousa-PB foi decidido ainda no tempo normal, com gol de Daniel Cruz após cruzamento de Sammuel, meio-campista revelado pelo Fortaleza que está emprestado ao time potiguar.

O Ferroviário era o outro representante cearense no pré-Nordestão deste ano, mas caiu na primeira fase para o ASA, após derrota por 3 a 0 nos pênaltis. Ceará e Fortaleza já estão garantidos nos grupos do torneio.

Os outros duelos da segunda fase ocorrerão entre Juazeirense-BA x Retrô-PE; Botafogo-PB x Potiguar-RN; e Altos-PI x ASA-AL. O primeiro citado também acontece hoje, enquanto os dois últimos serão disputados amanhã.