Apresentado, Santos quer "marcar nome na história do Fortaleza com títulos"

Foto: João Moura/Fortaleza EC Goleiro disputará posição com João Ricardo no Leão

O goleiro Santos foi apresentado oficialmente como jogador do Fortaleza ontem à tarde, no Pici. Multicampeão em sua trajetória por Athletico-PR, Flamengo e seleção brasileira, o arqueiro de 33 anos ressaltou a vontade de conquistar títulos pelo Tricolor e marcar seu nome na história do clube.

"Sou privilegiado. Por onde passei tive o privilégio de conquistar coisas importantes. No mundo de futebol, isso que marca. Gostaria muito de marcar meu nome na história do Fortaleza com títulos. Faz muita diferença. Posso perceber isso por tudo que conquistar", comentou o jogador.

O Leão será o terceiro clube da carreira de Santos. No Furacão (2010-2022), o goleiro foi tetracampeão do Campeonato Paranaense e conquistou duas vezes a Sul-Americana e uma vez a Copa do Brasil. No Flamengo (2022-2023), ergueu as taças da Libertadores e da Copa do Brasil.

Vestindo a camisa da seleção brasileira, o paraibano foi titular na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. "O desafio de poder junto com o Fortaleza, nessa crescente que o clube está, esse projeto que o clube tem, isso motiva a gente. Minha dedicação é para que o clube conquiste grandes coisas", afirmou o arqueiro.

Santos está pronto para estrear pelo Fortaleza?

O goleiro participou de seu primeiro treino pelo Fortaleza na última segunda-feira, 15. O jogador ainda busca se adaptar à metodologia de trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda e melhorar o condicionamento físico.

"Estou voltando agora do período de férias. Estou tentando me adaptar o mais rápido possível ao que o clube oferece, metodologia de treino, de trabalho. Me sinto bem, mas ainda estou sofrendo um pouquinho na parte física", comentou o novo camisa 23 do Leão.



O paraibano contou ainda sobre primeiro treino sob o comando do argentino. "A gente pôde perceber essa intensidade que o professor pede. Sofri bastante nesse primeiro treino, tem o calor também. Tenho certeza que com o passar dos dias vou me adaptar à metodologia de trabalho".

Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Santos está à disposição para estrear pelo Fortaleza e mira disputa por posição, com elogios a João Ricardo, atual dono da posição.

"A gente sabe da qualidade dos nossos goleiros. O João, sem dúvida nenhuma, é um cara que admiro muito. A gente acompanha. Sei da qualidade de todo mundo... Kozlinski, Bruno. Bruno estive com ele no Flamengo, conheço de lá. Essa disputa só quem tem a ganhar é o Fortaleza. Sei das minhas responsabilidades, sei que preciso mostrar para o treinador, mas isso é no dia a dia. Não vai ser fácil, mas quem ganha é o Fortaleza", comentou o recém-contratado.

Fortaleza anuncia a contratação do zagueiro argentino Tomás Cardona por R$ 3 milhões

O Fortaleza anunciou a contratação de Tomás Cardona, zagueiro canhoto que atuava pelo Defensa y Justicia, da Argentina, desde 2021. Chegando para brigar por titularidade na posição tida como prioridade do Tricolor na janela de transferências, o argentino de 28 anos foi adquirido em definitivo com contrato até 31 de dezembro de 2026.

A operação foi firmada em 625 mil dólares (R$ 3 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos, tendo também mais 200 mil dólares (R$ 978 mil) para pagar ao clube argentino caso o atleta atinja as metas estabelecidas. Nas três temporadas pelo Defensa y Justicia, o defensor somou 71 jogos e se tornou capitão do time.

Contratar um zagueiro canhoto era um pedido de Juan Pablo Vojvoda desde a abertura da janela de transferências. A primeira tentativa da diretoria tricolor de realizar o desejo do treinador foi com Alexander Barboza, que chegou a acertar detalhes com o Fortaleza, mas acabou preferindo uma proposta posterior vinda do Botafogo.

Com isso, o Leão passa a contar com seis zagueiros no plantel: Brítez, Titi, Benevenuto, Tobias Figueiredo, Bruno Melo e, agora, Tomás Cardona.

Em 2023, o novo defensor do Leão disputou a Sul-Americana e, em 2021, a Libertadores. "Tomi" Cardona é das categorias de base do San Lorenzo e também foi titular do Godoy Cruz por quatro temporadas consecutivas.

O atleta é o quarto jogador contratado na era Vojvoda que teve passagem pelo Defensa y Justicia — Brítez, Lucero e Pochettino foram os outros três —, clube já treinado pelo comandante argentino, que vai para sua quarta temporada à frente do escrete vermelho-azul-e-branco.