Primeiros uruguaios do Ceará, Castro e Barceló querem fazer história no clube

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Barceló e Castro foram apresentados pelo Alvinegro

Primeiros uruguaios da história a vestirem a camisa do Ceará, Facundo Castro e Barceló foram apresentados oficialmente ontem, na sede do clube. Amigos desde quando foram parceiros de ataque no O’Higgins, do Chile, em 2022, os dois comentaram sobre a chegada a Porangabuçu, as aspirações para o ano e o desejo de marcar o nome de uma maneira positiva.

"É uma honra representar o nosso país, ser os dois primeiros uruguaios que jogam no time. Queremos deixar nossa marca, ficar nas grandes páginas da história desse clube, deixar nossos passos e os coroar com títulos, com a volta à Série A. São grandes os objetivos que temos pela frente e é lindo o desafio que vamos enfrentar no clube", ressaltou Barceló.



Fluente no português, idioma que revelou ter aprendido com brasileiros em jogos online, Castro salientou que o pioneirismo dos dois pode abrir portas para mais uruguaios no futuro do Alvinegro. "É muito importante isso para que, no tempo seguinte, abra portas para outros uruguaios que possam chegar aqui. É muito importante que cumpramos os objetivos e que assim possamos abrir portas para que outros uruguaios possam chegar aqui", finalizou.



Embora Barceló tenha escolhido vestir a camisa 31, a responsabilidade atribuída por sua chegada ao Ceará é de um “9” que consiga ser protagonista no ataque, sobretudo com bola na rede. Ciente da pressão que a posição de centroavante carrega, o uruguaio enfatizou que tem como objetivo individual marcar gols e relembrou passagens por equipes anteriores, onde conseguiu entregar bons números.

"Historicamente, quando chega o 9 (centroavante), o primeiro que se exige são gols, é algo normal. O Ceará é uma equipe muito grande, eu tive a possibilidade de jogar em equipes muito grandes no México, no Equador, na minha última equipe, o Guaraní (do Paraguai), também. Então é uma pressão com que se convive quando se chega a uma equipe nova. Sem entrar em comparações com os demais companheiros, gostaria de deixar claro que o objetivo principal é o Ceará”, contou.



Sofrendo com o forte calor de Fortaleza, Facundo Castro foi um dos destaques do Campeonato Chileno do último ano e tinha outras propostas no mercado da bola, como do Peñarol-URU. A decisão final foi de fechar com o Vovô, sobretudo pela motivação que sentiu que teria pelos desafios no clube cearense.



“Estamos acostumados a jogar na Série A de outros países, mas no Brasil o futebol é muito competitivo. São muitos jogos e às vezes não estamos acostumados, então temos que fazer uma boa preparação para sustentar o ano todo. Os objetivos que o têm o Ceará, um clube tão grande, foram importantes para eu tomar a decisão de vir”, disse.



Ceará tem oito dos 12 reforços regularizados no BID e aptos para estrear

A temporada de 2024 vai começar para o Ceará na tarde do próximo domingo, 21, quando enfrentará o Maracanã, no PV, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense. Para dar o pontapé inicial com força total, o Alvinegro já realizou 12 contratações, contando com oito já registradas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e aptos para atuar pelo Vovô logo no primeiro jogo.

Entre os reforços, Aylon, , Bruninho, Matheus Bahia, Fernando Miguel, Lucas Mugni, Raí Ramos, Lourenço e Matheus Felipe já podem entrar em campo pelo Ceará, mas a previsão é de que outros atletas, que já treinam com o elenco, estejam aptos até amanhã — data-limite para o registro para estar apto para o duelo de domingo.

A diretoria alvinegra remodelou o elenco reforçando todas as posições, mas pensando ainda em realizar mais uma ou duas movimentações no mercado para fechar os nomes que defenderão o clube no início de 2024.

O começo de temporada do Alvinegro promete ser de muita disputa pela titularidade entre atletas de diferentes posições. Com a defesa contando com quatro contratações, entre zagueiros e laterais, e a utilização de jogadores da base como Jotavê, Jonathan e Yago; Matheus Felipe falou sobre essa disputa saudável em sua apresentação.

Sobre o assunto Guarani-SP sonda Ceará por Richard, mas esbarra em alto salário do goleiro

Ceará negocia empréstimo do atacante Pedrinho para o Avaí

Matheus Felipe avalia briga por titularidade na zaga do Ceará e diz: "Venho para somar"

“A gente vai disputar na nossa posição e é óbvio, se eu respeito meu companheiro, vou querer respeito dele. Só dentro de campo pra gente saber, principalmente para o Mancini. O zagueiro que ele escolher, vai estar representando bem o Ceará”, enfatizou.

Contratações do Ceará para a temporada