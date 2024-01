Floresta cobra R$ 1,8 milhão do Ceará por percentual da venda de Marcos Victor ao Bahia

Foto: Tiago Caldas /EC Bahia Zagueiro Marcos Victor no jogo Bahia x Jequié, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano 2024

Em meio ao imbróglio que envolve o atacante Barletta, o Ceará sofreu nova ação judicial nos últimos dias relativa a outra dívida. O POVO apurou que o Floresta cobra o pagamento de R$ 1,8 milhão por parte do Alvinegro pelo percentual da venda do zagueiro Marcos Victor para o Bahia, firmada em dezembro de 2022.

O POVO teve acesso à íntegra da ação do Verdão na Justiça Comum, protocolada na última quinta-feira, 18. O documento inclui o contrato da transferência de Marcos Victor para a equipe de Salvador, o acordo selado entre Ceará e Floresta pela divisão dos direitos econômicos e a notificação extrajudicial do clube da Vila Manoel Sátiro para tentar receber o montante, em novembro do ano passado.

+ Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp



O processo também detalha que o pagamento do Esquadrão pela aquisição do defensor foi dividida em duas parcelas: a primeira em 31 janeiro de 2023 e a segunda no próximo dia 31. "Diante do evidente risco de inadimplência", de acordo com a ação, e também pela proximidade da data, o Lobo da Vila pede que o Bahia faça o depósito em juízo para resguardar o valor do débito: R$ 1.896.551,32.

Procurado pelo O POVO, o Ceará informou que ainda não foi citado da ação e que só se posicionará oficialmente após isso ocorrer, mas que mantém conversas com o Floresta para tentar solucionar o débito.

Marcos Victor: do Floresta para o Ceará

O zagueiro chegou a Porangabuçu ainda em 2021, emprestado pelo Floresta, para atuar nas categorias de base. Foi integrado ao elenco profissional no ano seguinte e ganhou as primeiras oportunidades. Em 18 de junho, o Vovô exerceu a opção de compra, fixada em R$ 200 mil, e realizou o pagamento em três parcelas: junho, julho e agosto daquele ano.

Pelo acordo entre os clubes, o Ceará passou a ser detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Floresta manteve os outros 40%. Marcos Victor, então, firmou contrato com o Alvinegro até o final de 2025. O camisa 44 terminou 2022 como titular na zaga alvinegra — foram 12 jogos no total na temporada — e despertou o interesse do Bahia.

Marcos Victor: do Ceará para o Bahia

No início de dezembro de 2022, o Vovô acertou a venda do jovem defensor para o Esquadrão. O contrato anexado ao processo revela que a transação foi pelo valor de 800 mil euros, em duas parcelas. A cotação da moeda estrangeira na data da assinatura do acordo era de R$ 5,50, ou seja, o montante da operação foi R$ 4,4 milhões.

1ª parcela - 31/1/2023 - R$ 2,2 milhões



2ª parcela - 31/1/2024 - R$ 2,2 milhões

Pela divisão dos direitos econômicos, portanto, o Ceará embolsaria R$ 2,64 milhões, enquanto o Floresta teria direito a R$ 1,76 milhão. O Lobo da Vila, no entanto, alega que não recebeu a fatia de R$ 880 mil da primeira parcela, paga pelo Bahia ao Alvinegro em janeiro do ano passado. O contrato entre Vovô e Verdão prevê que o repasse deveria ter sido feito até 7 de fevereiro de 2023 — o mesmo vale para a segunda parcela, neste ano.

O valor atualizado, incluindo juros pelo débito, passaria para R$ 1.016.551,32, pelos cálculos do Floresta. Na ação, o clube também já inclui as cifras do percentual da outra metade da venda, o que gera o quase R$ 1,9 milhão. O Lobo anexou que em 21 de novembro do ano passado notificou o Ceará extrajudicialmente, mas sem sucesso na tentativa de receber o montante.