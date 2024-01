Romário marca, e Caucaia vence o Barbalha de virada na estreia do Cearense 2024

Foto: Reprodução/FCF TV Romário foi o autor do gol da vitória do Caucaia contra o Barbalha

Com gol de Romário, o Caucaia fez valer o mando de campo do estádio Raimundo de Oliveira e venceu, de virada, o Barbalha por 2 a 1, na noite de ontem, em duelo que fechou a primeira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Com o resultado, o Tricolor Metropolitano se igualou ao Fortaleza e Floresta no topo do Grupo A, todos com três pontos conquistados.

O primeiro tempo foi movimentado na cidade de Caucaia. A Raposa, dona da casa e jogando com o apoio da torcida, iniciou o confronto buscando o protagonismo, com mais posse de bola e ações ofensivas. O Barbalha, apesar da dificuldade de executar a proposta de jogo, baseada nos contra-ataques, conseguiu se sobressair com o trunfo da bola parada, artifício que gerou o primeiro gol do confronto.

No lance, o Barbalha cobrou uma falta de longa distância em direção ao gol, a bola carimbou a trave e sobrou para Alan Victor, que não desperdiçou e empurrou para os fundos das redes. A alegria pelo tento do camisa 9, entretanto, não durou muito tempo para a Raposa. Isso porque a resposta do Caucaia aconteceu minutos depois, em bonita jogada concluída pelo atacante Júnior Goiaba.

Com o empate conquistado rapidamente, os donos da casa seguiram com as rédeas do jogo. Mais organizado, o Tricolor Metropolitano pressionou o Barbalha — que pecou no excesso de erros de passes — e conseguiu criar algumas situações interessantes, mas sem a eficiência necessária para concluir em gol. Assim, a primeira etapa terminou com igualdade no placar.

No retorno para o segundo tempo, o duelo ficou mais equilibrado. Já sem a mesma intensidade, o Caucaia passou a ter maiores dificuldades para criar espaços. O time do Cariri, também sem tanta inspiração, ensaiou alguns avanços ao ataque e até assustou em um chute de fora da área aos 14 minutos, mas nada muito além.

Em meio ao jogo truncado, de perde-ganha no meio-campo, o centroavante Romário, ex-Ceará e agora homem de referência do Caucaia, aproveitou a desatenção do sistema defensivo do Barbalha para virar a partida. O camisa 9, após cruzamento na medida, cabeceou com força para o gol, sem chances de intervenção para o goleiro. O tento deu números finais ao embate.