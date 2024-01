Avaliado em R$ 636 milhões, Fortaleza é o terceiro clube que mais cresceu no Brasil

Foto: FÁBIO LIMA Leão do Pici se destaca entre os clubes brasileiros

As glórias recentes conquistadas dentro e fora de campo pelo Fortaleza colocaram o clube como o terceiro que mais cresceu e se valorizou no Brasil nos últimos quatro anos. Avaliado em R$ 636 milhões, o Leão do Pici foi colocado como o 12° time mais valioso do país, na frente dos tradicionais cariocas Vasco e Botafogo, em estudo feito pela Sports Value, consultoria especializada no mercado esportivo.



O valor é 150% maior que em 2020, quando o clube valia, conforme a mesma avaliação, R$ 254 milhões. De lá para cá, a cada ano, o Tricolor conseguiu conquistar uma grande valorização, ainda que vivendo um cenário durante e pós-pandemia da Covid-19. Na análise do especialista em marketing e gestão esportiva e sócio da Sports Value, Amir Somoggi, o crescimento ocorreu, principalmente, pela boa gestão.

"O Fortaleza (...) tem condição de crescer ainda mais e o principal motivo é a boa administração. Maximiza receita, amplia valor de marca de um lado e não endivida o clube. Quando o dinheiro entra, o clube usa, mas não se endivida para crescer e tem hoje um orçamento controlado, bom desempenho em campo excelente e espaço para crescer", avaliou Somoggi.

Internamente, a visão é similar. Na ótica do diretor comercial do Leão, Rafael Ximenes, o profissionalismo aplicado em todos os setores nos últimos anos favoreceu a valorização.

"Todos eles ajudam a bola entrar e ela vem entrando. E todos os setores do clube estão sabendo aproveitar esse momento com muito eficiência. O clube ganha projeção, visibilidade e, consequentemente, valor", destacou.

É notável, no histórico recente do Tricolor, que tal profissionalismo resultou em bons frutos, já que nos anos citados o time esteve presente em competições internacionais com um bom aproveitamento. Para Ximenes, este fato também fortaleceu a marca além do Brasil.

"O Fortaleza deixa de comunicar apenas em termos regionais e passa a ter uma relevância maior em âmbito nacional e internacional. Em 2023, por exemplo, tivemos dois patrocinadores internacionais, um grego e um chinês", explicou o diretor comercial, que projetou as ações de 2024.

"Dentro do nosso planejamento estratégico, (a internacionalização da marca) está contemplado. Isso passará por parcerias estratégicas com clubes de todo o mundo, a possibilidade de levar outras faixas etárias de categorias de base para excursões no exterior e a participação em eventos internacionais, com a oportunidade de estarmos apresentando o Fortaleza para outros mercados", detalhou Ximenes.

Para além da internacionalização, o Fortaleza também passa por uma transição para Sociedade Anônima do Futebol (SAF), modelo administrativo que visa maior profissionalismo na gestão e crescimento das receitas do clube. Somoggi vê o Tricolor do Pici com grande potencial para receber investimentos graças à boa administração e ao baixo endividamento.

"Se você investir R$ 200 milhões nesse clube, por exemplo, ao invés de pagar dívidas, ter que negociar impostos atrasados, você vai contratar jogadores, investir em categorias de base, desenvolver novas fontes de receita, ou seja, o dinheiro que entra não é para pagar o passado, mas para alavancar o clube. O caminho do Fortaleza virando SAF é atrair altos valores para gerar recursos e, com investimentos, consegue virar top-5 do Brasil. É possível por não ter dívidas e porque o mercado está aquecido para clubes bem administrados", especificou.

Veja valorização do Fortaleza desde 2020:

2023: 12° - Fortaleza - R$ 636 milhões

2022: 16° - Fortaleza - R$ 545 milhões

2021: 18° - Fortaleza - R$ 351 milhões

2020: 24° - Fortaleza - R$ 254 milhões

Fortaleza SAF: Elias Leite é cotado para presidência do Conselho Administrativo

Ex-presidente da Unimed Fortaleza e atual diretor comercial, de produtos e marketing da Seguros Unimed, Elias Leite é o nome cotado para assumir a presidência do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza. A informação foi divulgada ontem pelo jornalista Sérgio Ponte, no programa Trem Bala, do YouTube do O POVO.

Sob a indicação de Geraldo Luciano, que renunciou ao cargo em dezembro de 2023, Elias é o favorito para assumir a posição principal. Além dele, o empresário Bruno Cals também se somará ao Conselho Administrativo da SAF do clube na vaga de Maia Júnior.

Geraldo Luciano deixou a presidência do Conselho da SAF no final do ano passado. À época, o dirigente alegou, em nota oficial, que pensava em sair desde o começo de 2023 e que postergou a decisão pela criação da Sociedade Anônima do Futebol do Tricolor, mas que tinha o desejo de voltar a ser "somente torcedor".

"Agora chegou a hora de voltar a ser somente torcedor. Tenho a consciência tranquila que fiz muito por nosso clube, que fiz o que pude, e agora façam melhor os que puderem. Meu muito obrigado a todos e que continuemos crescendo para alegrar centenas de milhares de pessoas que amam o Fortaleza Esporte Clube", escreveu o empresário à época.