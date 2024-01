Com golaço de Raí Ramos, Ceará bate o Floresta por 1 a 0 e vence 1ª no Cearense 2024

Foto: Aurélio Alves/O POVO Raí Ramos comemora gol em Ceará x Floresta no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense.

Diante de mais de 12 mil torcedores, o Ceará conquistou ontem a primeira vitória oficial na temporada de 2024. Imponente, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Floresta por 1 a 0, sem grandes sustos, em partida realizada no estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

O gol marcado por Raí Ramos, aos 27 minutos do primeiro tempo, garantiu o triunfo. Antes disso, o Ceará construiu grandes oportunidades de balançar as redes, mas pecou nas conclusões.

Com o amplo domínio da partida, incluindo grande posse de bola e de chances criadas, o grupo comandado por Vagner Mancini foi desenhando a partida ao seu favor.

Com Aylon, aos oito minutos, o Alvinegro teve a primeira chance de abrir o marcador por meio de uma cabeçada, mas a tentativa foi defendida por Igor Campos.

Em seguida, foi a vez de Erick Pulga fazer boa finalização, mas o chute acabou indo para fora do campo.

Do outro lado, o Floresta tinha pouco domínio do jogo. Apesar de se defender com altas linhas de marcação, o Lobo da Vila assistia com pouca reação ao domínio criado pelo Vovô no campo ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo.

Foi por ali que o lance do gol de Raí Ramos começou. Após uma tentativa de ataque pelo lado, a bola defendida por Igor Campos sobrou para o lateral-direito na outra margem da grande área. Vendo a desatenção da defesa adversária, o camisa 2 finalizou sem tempo de defesa para o goleiro.

Após o gol feito, o Ceará ainda teve nova oportunidade de ampliar o placar com Jorge Recalde, aos 41 minutos. Em uma bela construção de jogada pelo lado, a bola acabou sobrando para o paraguaio, que desperdiçou chutando para fora.

Na segunda etapa, a narrativa do jogo mudou. Alerta pela busca de um empate, o Floresta tentava crescer na partida, o que fazia com que o Fernando Miguel tivesse que aparecer e fazer grandes defesas nas tentativas de gol criadas por Buba e Romarinho.

Atônito, o Ceará deixava espaços defensivos e, ofensivamente, passou a ter dificuldade em construir as mesmas jogadas que tanto repetiu até o gol na primeira etapa. Para forçar uma reação do grupo, Vagner Mancini promoveu mudanças no meio de campo.

Aos 27 e 30 minutos, respectivamente, Guilherme Castilho, que havia entrado na vaga de Mugni, criou grandes chances para o Alvinegro de Porangabuçu, colocando inclusive bola na trave.

O Alvinegro teve novas oportunidades de ampliar o marcador, mas falhou nas finalizações.

Com o resultado, o time do Porangabuçu aparece na segunda posição do Grupo B com quatro pontos, atrás apenas do Iguatu, que conquistou a segunda vitória ontem sobre o Caucaia e lidera com seis pontos.

O Vovô volta a campo na próxima quinta-feira, 1°, quando enfrenta o Atlético-CE às 20h30min, em nova partida no estádio Presidente Vargas. No mesmo estádio, o Floresta recebe o Horizonte no domingo, 4, às 16h30min.

Ficha técnica - Ceará x Floresta

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes (Lucas Ribeiro), David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço (Richardson), Mugni (G. Castilho) e Recalde (Bruninho); Erick Pulga, Aylon e Facundo Castro (Janderson). Téc: Vagner Mancini

Floresta

4-3-3: Igor Campos; Watson (Natan), Lucas Santos, Ricardo Lima e Davi Castro; Jô Almeida (Dudu), Lucas Alisson e Marllon (Diogo); Vitinho (Iury Tanque), Buba (Araújo) e Romarinho. Téc: Felipe Surian.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Tiago Castro e Silva

Gols: Raí Ramos (27/1°T)

Cartões amarelos: Richardson (CEA); Ramon, Watson, Buba, Lucas Alisson (FLO)

Cartões vermelhos: N/A