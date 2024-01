Fortaleza enfrentará Fluminense-PI na Copa do Brasil; veja rivais de Ferroviário e Iguatu

Foto: Staff Images / CBF CBF realizou sorteio dos duelos da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na tarde de ontem, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, os times cearenses conheceram seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil de 2024. Ferroviário, Fortaleza e Iguatu representam o Estado desde a largada do mata-mata nacional, enquanto o Ceará entrará na terceira fase por ser o atual campeão da Copa do Nordeste.

O Fortaleza enfrentará o Fluminense-PI A partida será disputada em duelo único, entre os dias 21 e 28 de fevereiro, com mando de campo para a equipe piauiense.

Por ter melhor colocação no ranking nacional de clubes da CBF, o Leão possui a vantagem do empate para seguir na competição. O time de Vojvoda receberá cota de R$ 1,4 milhão nessa fase do torneio. Caso avance, o Fortaleza enfrentará o vencedor do duelo entre Manauara-AM e Retrô-PE.

A última vez em que o Tricolor disputou a Copa do Brasil desde a largada foi em 2021, quando chegou à semifinal pela primeira vez na história. Nos anos anteriores, seja pela disputa da Libertadores ou pelo título do Nordestão, entrou na terceira fase.

"Essas fases iniciais são traiçoeiras. É apenas um jogo. A depender do adversário, não sabemos as condições do gramado. Uma equipe técnica como a nossa jogar em um gramado ruim prejudica muito", disse o meia-atacante Yago Pikachu.



O Tubarão da Barra, por sua vez, enfrenta o Maranhão, enquanto o Azulão joga diante do Juventude-RS. Tanto o Ferrão quanto o Iguatu receberão cota de R$ 750 mil cada pela presença nesta etapa do torneio.

O Ferroviário atuará fora de casa e também terá a vantagem da igualdade para avançar à segunda etapa. A situação do Iguatu é inversa. O time do Centro-Sul do Estado não terá a possibilidade de empatar o confronto diante dos gaúchos para se classificar, mas irá disputá-lo como mandante.

Caso avance, o clube coral enfrentará o melhor entre Humaitá-AC e Sampaio Corrêa-MA. Já o Iguatu, em caso de classificação, jogará diante do vencedor de Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA. A tabela detalhada da competição será divulgada em breve pela CBF, com definição de datas e horários.