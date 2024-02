Com dois de Calebe, Fortaleza vence o Iguatu por 3 a 1 e segue 100% no Cearense

Foto: Aurélio Alves Calebe foi o principal destaque do Leão no triunfo

Em noite inspirada de Calebe, autor de dois gols, o Fortaleza venceu o Iguatu por 3 a 1, na noite de ontem, na Arena Castelão, e se tornou o único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense de 2024. Com a vitória, o Tricolor do Pici deu fim à invencibilidade do Azulão e se isolou na liderança do Grupo A, com nove pontos.

Com três triunfos em três rodadas do torneio estadual, o Leão tem situação encaminhada para garantir classificação diretamente à semifinal e agora volta o foco para a estreia na Copa do Nordeste, que acontece já neste final de semana, no sábado, 3 , contra o América-RN. A bola rola às 16 horas, na Arena Castelão.

Fortaleza 3x1 Iguatu: o jogo

Diante de um embalado Iguatu, que ainda não havia sofrido gols na competição e acumulava duas vitórias consecutivas, o Fortaleza, escalado com força máxima por Vojvoda — que aproveitou para promover a estreia do zagueiro argentino Tomás Cardona —, não tomou conhecimento dos visitantes no recorte inicial do confronto. Intenso nas movimentações, o Tricolor precisou de apenas dois minutos para abrir o placar.

No lance, destaque para a ótima jogada individual de Moisés, que driblou dois marcadores e deu passe na medida para Calebe, livre na grande área, bater com categoria no canto direito do goleiro Geferson. O atacante e o meia, inclusive, foram os principais destaques do Leão na primeira etapa.

O gol cedo criou uma atmosfera de que poderia pintar um placar elástico já nos primeiros 45 minutos do jogo, mas não aconteceu. O Iguatu se reorganizou na defesa e resistiu às investidas do Fortaleza, que dominou com tranquilidade as ações. Embora o duelo tenha ficado morno em certo momento, o Leão conseguiu ampliar o placar aos 41 minutos, novamente com Calebe, em falha do arqueiro do Azulão.

No retorno do intervalo, a dinâmica do embate não mudou muito. O Iguatu tentou se soltar e arriscou algumas jogadas ofensivas, incluindo finalizações, mas nenhuma com grande perigo para João Ricardo — à exceção de um quase gol contra de Cardona. O Fortaleza, em contraponto, tentou manter um ritmo mais incisivo e ficou rondando a intermediária do Azulão em busca de um novo gol, porém sem a eficiência nas conclusões dos lances.

Como de costume, Vojvoda promoveu mudanças na equipe para rodar o elenco. Antes da entrada de Kervin, o treinador argentino pediu “um gol ou assistência” para o jovem venezuelano, que atendeu o pedido. Com poucos minutos em campo, o meia aproveitou saída de bola errada do Iguatu e deu ótimo passe para Galhardo marcar o terceiro tento do time. Diego Viana, do Azulão, descontou de pênalti aos 41.

Fortaleza 3x1 Iguatu

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino (Kauan) e Calebe (Luquinhas); Moisés (Kervin Andrade), Lucero (Galhardo) e Pikachu (Marinho). Técnico: Vojvoda

Iguatu

4-5-1: Geferson; Mascena, Uesles, Max Oliveira e Fernando Ceará (Júlio Nascimento); Anderson (Daniel), Diego Viana, Thiaguinho (Willian Anicete), Pedrinho e Davi Torres; Otacílio Marcos (Dentinho). Téc: Washington Luiz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 31/1/2024

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Antônio Wellington Furtado e Camila Ferreira de Sousa

Gols: 2 e 41min/1ºT - Calebe e 36min/2ºT - Thiago Galhardo (FOR); 41min/2ºT - Diego Viana (IGU)

Público e renda: 12.861 presentes/R$ 109.382,00