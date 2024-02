Dono da camisa 10, Calebe ganha status de protagonista no Fortaleza em 2024

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Calebe assumiu a camisa 10 do Tricolor nesta temporada

O meia-atacante Calebe, de 23 anos, ganhou um novo status e relevância no elenco tricolor na temporada de 2024. Contratado em 2023, o jovem atleta, comprado pelo Fortaleza por R$ 6 milhões do Atlético-MG, deixou de ser uma aposta para se tornar um protagonista do time comandado por Vojvoda após um ano de clube.

Neste intervalo, o jogador também mudou o posicionamento em campo, o que impulsionou o seu rendimento, e o número que estampa a sua camisa. A troca do 27 pelo 10, herdada após a saída de Lucas Crispim, já mostrava, antes da temporada 2024 se iniciar, a mudança de relevância do meia na equipe do Pici.

Calebe oscilou ao longo de 2023 e teve dificuldades para se firmar como titular. As lesões atrapalharam, como a que o tirou da final da Sul-Americana, tão lamentada por torcedores do Leão.

A grande virada de chave veio somente na reta final da temporada. Apesar disso, no início do ano, quando ainda era uma espécie de 12º jogador, ele entrou para a história do clube ao sair do banco de reservas e marcar o gol no Clássico-Rei, na final do Campeonato Cearense, que assegurou o penta do Fortaleza na competição.

Dos 55 jogos disputados em 2023, Calebe atuou aberto pelos lados na maioria das partidas. Vojvoda demorou para entender onde o jovem poderia render melhor.

Quando o argentino passou a apostar em Calebe como meia centralizado, posição que tinha Pochettino como titular, o jogador de 23 anos deslanchou.

Nos últimos cinco jogos do Tricolor no Brasileirão, Calebe foi titular como meia central e decisivo para o Fortaleza conquistar três vitórias e dois empates, deixando para trás uma possível briga contra o rebaixamento e carimbando mais uma vaga para a Sul-Americana. Neste recorte, o então camisa 27 na época marcou dois gols e deu quatro assistências.

O meia terminou a temporada em alta como um dos principais jogadores do elenco do Leão. Valorizado, recebeu a 10 e ganhou o status de protagonista para 2024.

No time deste ano, Vojvoda recuou Pochettino de vez para jogar como volante, em meio à saída de Caio Alexandre, para encaixar Calebe como o meia central titular. E ele começou 2024 correspondendo às expectativas e sendo um protagonista como se espera.

Nos três primeiros jogos da temporada, Calebe foi um dos principais destaques. Na vitória mais recente sobre o Iguatu, o camisa 10 anotou dois gols. Vojvoda tem dado cada vez mais liberdade para o meia pisar na área. É uma tentativa de potencializar a qualidade de finalização do jogador e transformar em gols.