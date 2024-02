Barceló ganha elogios de Mancini e deve ser titular na estreia do Ceará na Copa do Nordeste

Foto: AURÉLIO ALVES Facundo Barceló disputou pela primeira partida

O atacante uruguaio Facundo Barceló fez seu primeiro jogo com a camisa do Ceará na noite da última quinta-feira, 1°, quando o Vovô goleou o Atlético-CE por 6 a 0 e alcançou a liderança do Grupo B do Campeonato Cearense.

O camisa 31 entrou aos 25 minutos do segundo tempo e teve boa atuação, chegando a ser elogiado pelo técnico Vagner Mancini em coletiva de imprensa. O centroavante tende a ser titular na estreia do Alvinegro pela Copa do Nordeste, amanhã, às 19 horas, ante a equipe da Juazeirense-BA, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA).

“Entrou realmente um camisa 9, a gente percebe pela movimentação dele, pela forma que ele brigou com os zagueiros, que ele é um nove de fato. O Aylon vem muito bem no time, mas o Aylon é um atleta de movimentação”, disse o comandante alvinegro.

Quando Barceló entrou em campo, o Ceará já tinha 3 a 0 no placar a seu favor, mas ele conseguiu mostrar ao torcedor o seu estilo de jogo e participou de lances perigosos. Na partida, ficou evidente a sua mobilidade e a busca por encurtar espaços com os meias e pontas.

Contratado para ser o homem de referência no setor ofensivo, como definiu Mancini, Barceló tem as características de um atacante que marca muitos gols e que não deixa a desejar fora da área.

Em seu antigo clube, o Guaraní, do Paraguai, onde anotou 14 gols e cinco assistências em 40 jogos em 2023, o uruguaio já tinha fama de ser móvel e participativo na criação das jogadas.

“Já vi pelo jogo de hoje que ele vai ser uma peça importante para nós, porque, além de brigar muito, tem jogo aéreo, boa movimentação, saiu muito bem dos dois lados. [...] Tudo isso, de certa forma, chama a atenção, mas a gente já sabia. Todos os atletas que estão aqui foram muito bem estudados“, completou o treinador. Nos 24 minutos que esteve em campo, o camisa 31 finalizou duas vezes contra a meta adversária.

Barceló executa bem o trabalho de pivô e costuma realizar aproximações para servir os companheiros com tabelas, assistências ou até para finalizações. Na partida contra a Águia, poderia ter saído com um passe para gol, mas Erick Pulga parou no goleiro adversário.

Dos sete passes que tentou, Barceló acertou cinco. Com a posse, entre proteções ou em dribles curtos para ganhar espaço, não perdeu o domínio da bola em nenhuma oportunidade, algo que era problema recorrente no ataque alvinegro em 2023.