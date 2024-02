Pochettino marca no fim, e Fortaleza vence América-RN de virada na estreia do Nordestão

Foto: FÁBIO LIMA Pochettino (de frente) anotou o gol de decretou o triunfo do Leão

O milésimo dia de Vojvoda como treinador do Fortaleza foi celebrado com vitória. Apesar das dificuldades em campo, o Tricolor do Pici superou o América-RN de virada, ontem, na Arena Castelão, por 2 a 1, e estreou com vitória na Copa do Nordeste de 2024. Pochettino, em cobrança de falta na reta final do jogo, decretou o triunfo para o Leão, que contou com a presença de 17 mil pessoas no estádio.



O primeiro tempo da partida foi sonolento. O Fortaleza, pouco inspirado, teve a posse de bola e trocou quase 300 passes ao longo dos 48 minutos iniciais, mas sem conseguir ser objetivo. Mérito para a organização tática do América-RN, que entrou em campo com linhas compactas à frente da grande área e anulou a criação do Tricolor do Pici.



A tarefa para o Leão não era das mais fáceis. Confronto mais difícil da temporada até então e com um time bem modificado em relação à partida do meio da semana, pelo Estadual, o Fortaleza encontrou um América-RN escalado no 5-4-1 e não teve a criatividade — e nem a intensidade — necessária para criar situações que incomodassem a defesa potiguar.



A exceção ficou por conta de um lance com Marinho, que, após uma boa troca de passes na intermediária, ficou cara a cara com o arqueiro do Dragão. O atacante chutou cruzado, mas a bola, caprichosamente, bateu nas duas traves e saiu. O América-RN respondeu minutos depois em contra-ataque puxado por Gustavo Henrique, jogada que quase culminou no gol dos visitantes.



Diante da dificuldade de quebrar as linhas do América-RN, Vojvoda traçou uma nova estratégia para o segundo tempo. Promoveu a entrada de Lucero no lugar de Pedro Rocha para ter mais força na área com Galhardo e colocou o jovem Kervin Andrade na vaga de Calebe. Com isso, o Leão retornou do intervalo com uma ideia muito clara: explorar a linha de fundo e alçar bolas alçadas na área.



Apesar do Leão ter aumentado o volume de jogo, foi o América-RN que conseguiu abrir o placar. Aos 17, após Marinho ser desarmado no meio-campo, o Dragão partiu em velocidade no contra-ataque e Gustavo Henrique foi derrubado na grande área por Titi. Na cobrança do pênalti, Souza — aquele ex-Palmeiras, Cruzeiro e Santos —, com categoria, deslocou João Ricardo e estufou as redes.



Com o erro, Marinho passou a ser vaiado em alguns momentos que pegou na bola após o tento do time potiguar. Apesar do cenário negativo, o atacante se redimiu ao cair na área e, no entendimento da árbitra, sofrer pênalti. Na batida, Lucero chutou com força e deixou tudo igual. Quando a partida parecia se encaminhar para terminar no 1 a 1, surgiu Pochettino com seu trunfo na bola parada.



Já aos 41 minutos, o meia argentino cobrou falta na intermediária, a bola desviou na barreira e morreu dentro do gol. Virada do Tricolor do Pici e vitória conquistada em uma tarde que, no final das contas, prevalece a importância do resultado final em relação à atuação do time em si.



Fortaleza 2x1 América-RN



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Escobar; Zé Welison (Luquinhas), Pochettino e Calebe (Kervin Andrade); Marinho (Moisés), Pedro Rocha (Lucero) e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

América-RN

5-4-1: Renan; Norberto (Marcos Ytalo), Rafael Jansen, Gilvan, Alan e João Lucas (Giovani); Rodriguinho, Ferreira, Souza (Matheuzinho) e Juliano (Caio Hones); Gustavo Henrique (Gustavo Ramos). Téc: Marquinhos Santos

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 3/2/2024

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva/PB

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-Fifa/AL e Karla Renata Cavalcanti de Santana/PE

Gols: 19min/2ºT - Souza (AME); 28min/2ºT - Lucero e 41min/2ºT - Pochettino (FOR)

Cartões amarelos: Brítez e Yago Pikachu (FOR); Rafael Jensen, Rodriguinho (AME)

Público e renda: 17.416 presentes/R$ 194.622,00