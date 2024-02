Cearense Deividy Hadson concorre a prêmio de melhor técnico de futsal do mundo: "Orgulho"

Foto: Yuri Gomes/Agência Corinthians Treinador cearense comanda o Timão desde 2022

O cearense Deividy Hadson está concorrendo ao prêmio de melhor técnico de futsal do mundo pela Futsal Planet, com chancela da Fifa. A premiação corresponde à temporada de 2022, quando o comandante levou o Corinthians às conquistas do Campeonato Paulista e da Liga Nacional (LNF).

Nascido em Russas, no interior do Ceará, o treinador concorre à honraria com os brasileiros Cassiano Klein e Thiago Raupp; os argentinos Antonelli e Cabral; os espanhóis Jesús Velasco e Souto; o belga Cragnaz; o português Nuno Dias; e o iraniano Keshavarz. Ainda não há previsão para a Futsal Planeta divulgar o vencedor.

“Estar concorrendo nessa premiação, com grandes treinadores do mundo, é motivo de muito orgulho e satisfação. Eu saí de Russas, no interior do Ceará, após trabalhar muitos anos nos clubes cearenses. Entendo bem a realidade do futsal do Nordeste, mas sempre falo que o Estado foi e é um celeiro de grandes jogadores e treinadores. Estar concorrendo com essas pessoas, para mim, marca o nome na história, e com muita alegria de que teve um cearense brigando por um prêmio tão importante individualmente”, disse em entrevista ao O POVO.

Deividy chegou ao Timão após passagem de destaque pelo Ceará. Entre 2020 e 2021, o treinador conduziu o Alvinegro de Porangabuçu a quatro títulos, além de campanhas históricas.

“Foi um ano de muitos desafios. Cheguei a um Corinthians reformulado, tentando implementar o nosso jeito de jogar, entendendo a característica dos atletas que tínhamos em mão. Demorou um pouco a adaptação, mas gradualmente fomos criando corpo. Ganhamos dois títulos importantes, o Campeonato Paulista e a Liga Nacional, que é a competição mais disputada do Brasil e tem um grau de importância grande. Foi um ano desafiador e vencedor”, comentou.

Deividy Hadson segue à frente do Corinthians para 2024. À frente do futsal do clube paulista, o técinco cearense registra 55 vitórias, 23 empates e 19 derrotas em 97 partidas. Para a nova temporada, o foco está em seguir evoluindo como profissional para conquistar mais títulos.

“A minha meta sempre vai ser buscar títulos. Estamos indo para o terceiro ano de Corinthians, sabemos que é um time grande, sempre buscando e lutando por títulos. Não é fácil, porque estamos disputando com grandes equipes, com grandes investimentos. As minhas metas serão sempre as mesmas: trabalhar muito para melhorar individualmente, como técnico, e estar melhorando as pessoas que trabalham comigo e tirar o máximo dos atletas, colocando na cabeça dele que estamos numa equipe que estamos sempre buscando títulos. Essa é a minha maior meta", destacou o comandante do Timão.

"Como pessoa, buscar sempre o melhor. Além do profissional, tem o lado humano, e é o que faço com meus atletas: sempre tento ver o lado humano, para que daí, sim, consigamos ter, além do humano, um grande profissional”, pontuou.