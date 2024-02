Ferroviário sai na frente e Fortaleza busca empate em Clássico das Cores pelo Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES Bruno Pacheco e Vinícius Alves disputam lance no clássico

No primeiro Clássico das Cores de 2024, Ferroviário e Fortaleza empataram por 1 a 1, na noite de ontem, no Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra saiu na frente com Vinicius Alves, enquanto Machuca empatou no fim do jogo.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou aos dez pontos e aumentou a vantagem na liderança do Grupo A — agora são dois pontos à frente do Maracanã. Pelo lado coral, o empate manteve a equipe na terceira colocação, com sete pontos, empatado com o Iguatu e o Ceará.

Ferroviário x Fortaleza: o jogo

O primeiro tempo do Clássico das Cores ficou marcado por uma atuação consistente do Ferroviário. Na estreia de Mauricio Copertino no comando técnico, o Tubarão da Barra mostrou algumas qualidades que ainda não havia apresentado neste ano, sobretudo em relação à organização tática. Defensivamente, foi quase impecável e neutralizou o Fortaleza.

Muito conscientes dentro de campo, os jogadores corais executaram com eficiência a estratégia de jogo, que tinha como pilar a compactação com duas linhas de quatro à frente do gol e velocidade nas transições. Um detalhe que chamou a atenção foi a tranquilidade do Tubarão. Sem se afobar, priorizou troca de passes e, por muitas vezes, envolveu a marcação em bloco alto do Tricolor.

E foi exatamente neste modelo de jogo que o Ferroviário abriu o placar, logo aos seis minutos. O lance, como um todo, foi bonito. Sobretudo pela construção: tiro de meta, bola trabalhada de pé em pé, triangulação e passe em profundidade para Vinicius Alves, que, cara a cara com João Ricardo, não desperdiçou. Apesar do tento cedo, o Coral em nenhum momento abdicou de jogar.

Pelo lado do Fortaleza, o desempenho coletivo e individual deixou a desejar na primeira etapa. Pragmático, lento e sem criatividade, não conseguiu se encontrar como time. O Leão, até pela dinâmica esperada do confronto, teve a posse de bola — quase 60% —, mas sem objetividade. Não à toa, os comandados de Vojvoda não acertaram um chute sequer em direção à baliza de Douglas Dias.

No retorno do intervalo, o Fortaleza até ensaiou uma pressão, mas não sustentou por muito tempo. Vojvoda, então, começou a fazer modificações na equipe. Abriu mão de Pikachu para colocar Lucero e ter dois homens de referência na área. Pela esquerda, Moisés deu lugar a Machuca, enquanto Luquinhas foi trocado por Kervin. Na prática, o Leão permaneceu com o mesmo problema do primeiro tempo: o último passe.

A má atuação individual de alguns jogadores do Tricolor, inclusive, tirou a paciência dos torcedores. Galhardo, por exemplo, recebeu fortes vaias ao ser substituído. Quando a partida parecia caminhar para uma vitória coral, Machuca amenizou a situação para o Leão. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para o argentino, que chutou e estufou as redes. Tudo igual no Clássico das Cores.



Ferroviário 1x1 Fortaleza

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Geninho (Matheus Mega), Willian Rocha e Ernandes; Lincoln, Tarcísio (Rafael Chorão) e César Sampaio (Ralph); Vinícius Alves (Vitinho), Gabryel Martins (João Guilherme) e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pochettino), Kauan e Luquinhas (Lucero); Moisés (Machuca), Thiago Galhardo (Marinho) e Pikachu (Kervin). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 7/2/2024

Árbitro: Léo Simão

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Beatriz Ferreira

Gols: 6min/1ºT - Vinicius Alves (FAC); 45min/2ºT - Machuca (FOR)

Cartões amarelos: Douglas Dias, Vitinho e Geninho (FAC); Brítez, Marinho, Cardona, Pacheco e Zé Welison (FOR)