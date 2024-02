Ceará, Fortaleza e Sport se unem por reconhecimento de títulos nacionais; veja argumentos

Foto: FÁBIO LIMA Leão do Pici foi o vencedor do torneio em 1970

Dirigentes de Ceará, Fortaleza e Sport, além de representantes das Federações Cearense e Pernambucana de Futebol, reuniram-se na última segunda-feira, 5, no Recife (PE), para a oficialização da parceria pelo reconhecimento do Torneio Norte–Nordeste como título nacional junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os representantes argumentam que o Torneio Norte–Nordeste, realizado entre 1968 e 1970 pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) — entidade antecessora da CBF —, dava vaga ao Torneio dos Campeões, criado para reunir os vencedores do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata), do Norte–Nordeste, do Centro-Sul e da Taça Brasil. A competição seria disputada no formato de quadrangular, com o ganhador sendo considerado o campeão do país.

Sendo assim, o Norte-Nordeste, na visão de Ceará, Fortaleza e Sport, tem o mesmo peso do Robertão, que foi reconhecido pela CBF, em 2010, como título nacional.

Os clubes apresentarão um dossiê ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pelos mandatários Evandro Carvalho e Mauro Carmélio, da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e Federação Cearense de Futebol (FCF), respectivamente, em reunião a ser realizada ainda este mês, em data a ser confirmada.

O Vovô, por exemplo, possui, entre as provas, a narração dos gols do clube no Norte–Nordeste, a taça da competição conquistada em 1969, além da bola do certame. O Tricolor do Pici e o Leão da Ilha do Retiro também possuem estudo completo para o reconhecimento do título.

Em breve, Ceará, Fortaleza e Sport divulgarão a “Carta Recife”, com as alegações dos clubes para o reconhecimento do Norte-Nordeste como título brasileiro.

Reconhecimento do Robertão

Em 2010, a CBF reconheceu o Roberto Gomes Pedrosa, torneio realizado em paralelo ao Norte-Nordeste, como Campeonato Brasileiro. A competição, realizada entre 1967 e 1970, teve três clubes campeões: Palmeiras (duas vezes), Santos e Fluminense. O trio é considerado pela entidade como legítimo vencedor do Brasileirão na unificação.

Reconhecimento do Torneio dos Campeões de 1937

Já em 2023, a entidade máxima do futebol nacional reconheceu mais uma competição como Campeonato Brasileiro: o Torneio dos Campeões de 1937, que teve o Atlético-MG como campeão.

O certame foi disputado por seis clubes: Aliança–RJ, Atlético–MG, Fluminense–RJ, Liga da Marinha–RJ, Portuguesa–SP e Rio Branco–ES. A competição foi realizada pela Federação Brasileira de Futebol (FBF) e reunia os campeões estaduais da época.