Fortaleza enfrenta CRB no Rei Pelé e mira segunda vitória na Copa do Nordeste

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Moisés deve ser titular no ataque do Leão

O Fortaleza tem pela frente, na tarde de hoje, o seu segundo desafio na fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto da vez é diante do CRB-AL, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Na estreia, o Tricolor bateu o América-RN por 2 a 1, de virada, no Castelão. Na zona de classificação do Grupo B, o time do Pici terá dois embates seguidos pelo Nordestão: após encarar o Galo da Pajuçara, vai duelar com o River-PI na próxima quarta-feira, 14. O objetivo é embalar no torneio regional para ficar em situação confortável na chave diante do calendário cheio — o Leão disputa também o Campeonato Cearense e estreará na Copa do Brasil este mês.

Na última quarta-feira, 7, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Ferroviário pelo Estadual e teve atuação ruim, o que gerou críticas da torcida. A partida no Rei Pelé, portanto, também pode ser uma oportunidade para deixar uma imagem positiva. O CRB será a primeira equipe da Série B do Campeonato Brasileiro que o Tricolor vai enfrentar em 2024.

Para o confronto, o Leão tem dois desfalques garantidos e uma dúvida. Além do volante Hércules, que vive pós-operatório após lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida em 2023, o meia Calebe, camisa 10 da equipe, trata de estiramento muscular na coxa esquerda. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, também pode ser baixa.

No CRB, a projeção é que o técnico Daniel Paulista mantenha a equipe titular das últimas partidas, pois a diretoria trata o jogo como um grande desafio para testar o time. Ainda sem perder em 2024, o Galo aposta na sua torcida para deixar o jogo contra o Leão do Pici ainda mais difícil. O clube alagoano abriu a venda de ingressos com valores promocionais que variam entre R$ 10 e R$ 70.

As equipes já se enfrentaram seis vezes pela Copa do Nordeste. No geral, o Fortaleza leva vantagem no retrospecto com três vitórias. O CRB venceu em uma oportunidade e tiveram mais dois empates. Nas últimas quatro partidas entre os clubes, foram quatro triunfos cearenses. A última vez que o Galo saiu vitorioso foi em 2018, pela Série B.

Nesta edição, o escrete vermelho-azul-e-branco busca seu terceiro título regional — venceu em 2019 e 2022 —, enquanto o CRB busca seu primeiro Nordestão. Vale lembrar que o Galo venceu o regional em 1975, quando o nome ainda era Torneio José Américo de Almeida Filho, mas não teve a conquista chancelada pela CBF, pois a edição reuniu times de apenas três Estados.

CRB x Fortaleza



CRB

4-2-3-1: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Jorginho; Léo Pereira, Mike e Anselmo Ramon. Téc: Daniel Paulista

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Kervin Andrade (Luquinhas); Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 11/2/2024

Horário: 16 horas

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior/SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira/SE e Wendel Augusto Lino de Jesus Melo/SE

Transmissão: Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO