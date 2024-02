Fortaleza dominar Rive-PI, vence por 3 a 1 e volta a triunfar na Copa do Nordeste

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Yago Pikachu comemora gol no jogo Fortaleza x River-PI, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

O Fortaleza venceu o River-PI por 3 a 1, ontem, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Kervin Andrade marcaram para o Tricolor, enquanto Guilherme Escuro descontou para o Galo.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou aos seis pontos em três partidas, mantendo-se na briga pela liderança do Grupo B.

Fortaleza 3x1 River-PI: o jogo

A equipe de Juan Pablo Vojvoda, formada por reservas devido ao Clássico-Rei do próximo sábado, 17, foi dominante. Não à toa, o clube conseguiu marcar duas vezes na etapa inicial. A pressão do Fortaleza iniciou aos 7 minutos, após Kervin Andrade acionar Pikachu nas costas da defesa. O camisa 22 arrematou, mas a bola explodiu no sistema defensivo adversário.

Aos 21, uma nova oportunidade para o Leão do Pici, desta vez com Pedro Augusto lançando Pedro Rocha. O atacante recebeu na área, cabeceou, mas mandou por cima da meta de Joanderson.

Durante a etapa inicial, o Fortaleza tentou, em várias oportunidades, realizar infiltrações, pegando a defesa do River-PI, que, apesar de compactada, cedia espaço. O volante Pedro Augusto era o encarregado por conectar defesa e ataque, sobretudo com os lançamentos nas costas da defensiva.

O tento assinalado por Pikachu aconteceu aos 23 minutos, após Pedro Rocha cruzar, Galhardo furar e a bola sobrar nos pés de Kervin Andrade. O venezuelano acionou o ala, que chegou finalizando para abrir o marcador.

Logo depois, aos 30, o camisa 22 voltou a ser protagonista: Pikachu aproveitou a sobra da cobrança de escanteio e foi derrubado por Darlan. Próximo ao lance, a arbitragem assinalou pênalti. Galhardo, porém, desperdiçou a cobrança.

A redenção do camisa 91 veio minutos depois, aos 34, sendo acionado em velocidade por Pedro Rocha. O atacante finalizou na saída de Joanderson e ampliou o placar para o Leão.

O Fortaleza manteve o controle da partida na etapa decisiva. A postura, porém, era de menos imposição no terço final, devido à vantagem construída no placar. A equipe piauiense, por sua vez, tentava diminuir o marcador. Aos 17 minutos, Fumaça recebeu de Darlan, fintou a marcação e finalizou para a defesa de Santos.

A resposta do Tricolor veio aos 27, após Vojvoda promover mudanças no sistema ofensivo, visando dar maior ritmo ao ataque. Marinho tocou para Pedro Rocha, o ponta-esquerda acionou Kervin Andrade, que finalizou no canto de Joanderson para marcar o terceiro.

O placar poderia ter ficado mais elástico aos 36 minutos, quando Luquinhas foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, porém, Pedro Rocha também desperdiçou. Aos 44, Guilherme Escurou arriscou de fora da área e acertou o ângulo para marcar o gol de honra do River-PI na Arena Castelão.

A equipe de Vojvoda volta a campo no sábado, 17, às 16h40min, contra o Ceará, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense.

Fortaleza 3x1 River-PI

Fortaleza

4-3-3: Santos; Dudu, Kuscevic, Cardona e Gonzalo Escobar (Tinga); Pedro Augusto, Kauan (Pochettino) e Kervin Andrade (Luquinhas); Yago Pikachu (Marinho), Pedro Rocha e Thiago Galhardo (Machuca). Téc: Vojvoda

River-PI

4-4-2: Joanderson; Vivico, Lucas Mingotti, Leandro Amaro e Izaldo; Darlan (Caíque), Guilherme Escuro e Felipe Pará (Vinicius) (Knupp) e Iago Felipe (Dedé); Rodrigo Fumaça e Crislan (Ju Alagoano). Téc: Fabiano Soares

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 14/2/2024

Árbitro: Rafael Santos de Andrade/SE

Assistentes: Ailton Farias da Silva/SE e Vaneide Vieira de Gois/SE

Gols: 23min/1ºT - Yago Pikachu, 34min/1ºT - Thiago Galhardo e 27min2ºT - Kervin Andrade FOR); 44min/2ºT - Guilherme Escuro (RIV)

Cartões amarelos: Ju Alagoano e Darlan (RIV)

Público e renda: 9.924 presentes/R$ 79.641,00