Lucero x Barceló: Clássico-Rei tem duelo de centroavantes estrangeiros

Foto: João Moura / Fortaleza EC; Felipe Santos/Ceará SC Lucero e Barceló são os centroavantes estrangeiros de Fortaleza e Ceará e esperanças de gols no Clássico-Rei

Pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará protagonizarão o primeiro Clássico-Rei da temporada. Uma disputa particular chama a atenção: o duelo entre os centroavantes estrangeiros das duas equipes.

Do lado tricolor, o argentino Lucero é o homem de referência no ataque e titular da posição. Já do lado alvinegro, o uruguaio Facundo Barceló foi o centroavante contratado para comandar o setor ofensivo da equipe em 2024.

Tendo atuado em quatro jogos pelo Fortaleza nesta temporada, "El Gato" soma dois gols e uma assistência. Pelo Estadual, o camisa 9 é líder em finalizações corretas, com 62% de aproveitamento. Já no fundamento de bolas longas, Lucero tem 100% de aproveitamento, de acordo com o FootStats.

A melhor atuação do atacante na temporada foi na goleada por 5 a 0 diante do Barbalha, ocasião em que saiu do banco e anotou um gol e uma assistência. Lucero foi titular em duas partidas no ano e deve sair jogando contra o Ceará. Desde 2023 no Pici, o argentino tem experiência em Clássico-Rei.

O camisa 9 já atuou em cinco jogos contra o Vovô, tendo balançado as redes em duas oportunidades. No último embate diante do Alvinegro, pela final do Cearense 2023, anotou um gol de pênalti.

No ataque alvinegro, o Ceará conta com o recém-chegado Facundo Barceló, que pode superar a concorrência de Aylon e assumir a posição de centroavante no confronto de hoje. Desde que chegou ao Vovô, o uruguaio atuou em cinco partidas e balançou as redes em uma oportunidade, quando garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre a Juazeirense-BA, pela Copa do Nordeste.

Nos jogos em que atuou pelo Campeonato Cearense, o camisa 31 tem 70% de aproveitamento nos passes e 56% nos duelos individuais, também segundo o FootStats.

Para o Clássico-Rei, Barceló deve começar no banco de reservas. O uruguaio ainda está em adaptação ao futebol brasileiro e desembarcou em Porangabuçu dez dias após o início da pré-temporada.



A diretoria alvinegra teve cautela no mercado para contratar um centroavante e apostou as suas fichas no uruguaio de 31 anos. Embora comece no banco no Clássico-Rei, a entrada dele no decorrer da partida é tratada como certa.