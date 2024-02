Mesmo sem VAR, arbitragem cearense controla ânimos em Clássico-Rei movimentado

Foto: Samuel Setubal Árbitro Rodrigues Júnior expulsou os zagueiros Matheus Felipe, do Ceará, e Emanuel Brítez, do Fortaleza

O árbitro cearense Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF) foi o responsável por apitar o primeiro Clássico-Rei do ano. Na partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2024, os rivais empataram em 3 a 3.

Em jogo bastante movimentado com seis gols, três expulsões, 39 faltas e confusões, os jogadores de Fortaleza e Ceará deram trabalho para o homem do apito.

Na ocasião, além do desafio de administrar um confronto entre as duas maiores equipes do Estado, Rodrigues Júnior não teve auxílio do árbitro de vídeo. O árbitro distribuiu oito cartões amarelos, três vermelhos e marcou um pênalti após Pikachu colocar a mão na bola.

O primeiro minuto de jogo apontou instantaneamente o que seria o duelo entre as equipes. Logo na primeira dividida, o zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, teve um estranhamento com os ofensivos Aylon e Recalde, do Ceará.

O primeiro bate-boca mais incisivo veio aos 11 minutos, quando o meia Kervin fez falta em Richardson e tomou o primeiro amarelo anotado pelo juiz.

A decisão, seguida de bronca nos atletas que tentaram iniciar uma confusão, acalmou os ânimos naquele momento. Porém, após o Vovô abrir 2 a 0 no placar e seus atletas tentarem comemorar na frente da torcida adversária, jogadores do Fortaleza tentaram impedir e geraram mais discussões, logo cessadas pelo árbitro com a aplicação de mais um amarelo, dessa vez, para Lucas Sasha.

Aos 31 minutos de jogo, aconteceu a principal briga do duelo. Após Richardson ir ao chão com um suposto empurrão de Lucero, Emanuel Brítez e Matheus Felipe tomaram as dores dos companheiros e, além de trocarem empurrões, se seguraram pelas camisas.

Sem demora, Rodrigues Júnior controlou a roda de reclamações e expulsou os dois atletas de campo.

Antes mesmo de sair do gramado, Brítez empurrou e tentou dar uma cabeçada em Aylon, situação que deve ser revista nos próximos dias, podendo ser cabível de suspensão prolongada.

Depois de um jogo de muitas emoções, que caminhava para uma vitória de virada do escrete vermelho-azul-e-branco, mais um desafio para o árbitro: após cabeçada de Pulga, já nos acréscimos da partida, Pikachu evitou o gol utilizando o braço. Bem posicionado, Rodrigues Júnior assinalou o pênalti de imediato e expulsou o camisa 22 leonino.

Jogadores do Fortaleza reclamaram de um toque de mão de Barceló no começo da jogada, antes de Erick Pulga cabecear e Pikachu encostar a mão na pelota dentro da área, mas a arbitragem não viu irregularidade.

Em suma, o apito da primeira e eletrizante partida entre Ceará e Fortaleza no ano foi controlado de forma coerente pelo cearense residente de Crateús, que contribuiu positivamente com o evento esportivo.