Tênis: João Fonseca estreia no Rio Open arrasando 36º do mundo e soma 1ª vitória na ATP

Foto: ©Fotojump João Fonseca estreou com triunfo

Os tenistas brasileiros continuam somando grandes resultados no Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro. Ontem, quem fez história foi o jovem João Fonseca, de 17 anos, que estreou na competição — jogo adiado pela chuva de terça-feira, 20 — com bela vitória diante do francês Arthur Fils, sétimo cabeça de chave e 36º do mundo, na quadra Gustavo Kuerten.

Convidado para a competição, João Fonseca faria o último jogo da rodada de terça-feira, mas por causa da interrupção de três horas na programação pela chuva, teve de esperar mais um dia para fazer sua primeira partida a nível ATP. Não se intimidou diante de um dos favoritos e somou seu primeiro grande resultado no circuito profissional.

Com saque forte e golpes potentes, o brasileiro campeão mundial juvenil realizou um primeiro set impecável, superando Fils por humilhantes 6 a 0. Após o pneu, não deixou o ritmo cair, mesmo com o francês crescendo na partida. Trocou serviços até 4 a 4, quando conseguiu nova quebra e depois sacou para fechar em 6/4 após somente 1h25.

"Te amo, Rio", escreveu na câmera o prodígio brasileiro após a vitória gigantesca. Ainda desenhou um coraçãozinho. Foi a primeira vitória de um tenista nascido em 2006 no circuito da ATP em 2024. Ele se ajoelhou na quadra enquanto era ovacionado pela torcida. O adversário nas oitavas de final será o chileno Cristian Garin, hoje.

Quarto cabeça no Rio Open, o argentino Francisco Cerundolo ganhou sua segunda partida seguida no Brasil para chegar às quartas. A vítima da vez foi o espanhol Albert Ramos-Vinolas, superado com facilidade por 6/2 e 6/1.

Rio Open: duelo brasileiro nas duplas

A torcida verde e amarela, que fez enorme festa os jogos de simples, dividiu-se nas duplas, em confronto entre dois brasileiros. Rafael Matos, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, levou a melhor sobre o compatriota Marcelo Melo, parceiro do holandês Matwe Middelkoop.

A dupla de Matos saiu em desvantagem, perdendo o primeiro set por 6/3. O empate veio com 6/4 no segundo set,. Com a decisão indo para o super tie-break. Na parcial de desempate, triunfo de brasileiro e colombiano por 10/6.