Ferroviário bate Iguatu no PV e abre vantagem nas quartas de final do Cearense

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Atacante Marcelinho comemora gol no jogo Ferroviário x Iguatu, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

No primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Cearense, o Ferroviário levou a melhor e saiu a frente. O Tubarão venceu o Iguatu por 1 a 0, ontem, no Estádio Presidente Vargas, e abriu vantagem na disputam por vaga na semifinal.

Com o triunfo, o time coral terá a vantagem do empate no confronto de volta para se classificar. O Azulão, por sua vez, precisará vencer por dois gols de diferença. O segundo duelo será no próximo sábado, 2, às 16h40min, no Estádio Morenão, em Iguatu. Quem avançar encara o Ceará na próxima fase do mata-mata do Estadual.

O outro embate das quartas de final é entre Maracanã e Floresta, que iniciam a disputa hoje. Quem levar a melhor pega o Fortaleza na semi.

Ferroviário x Iguatu: o jogo

Longe de casa, o Iguatu não se intimidou e criou a primeira boa oportunidade: aos nove minutos, Esquerdinha encheu o pé e carimbou o travessão de Douglas Dias. O Ferroviário respondeu cinco minutos depois, com o experiente artilheiro Ciel, que cobrou falta e obrigou Maurou Iguatu a fazer boa defesa.

O restante da primeira etapa, então, foi truncada, com poucas oportunidades dos dois lados, que apresentavam pouca inspiração e não conseguiam furar o bloqueio defensivo adversário. Nos minutos finais, Vinícius Alves ainda arriscou chute forte e viu o arqueiro visitante defender.

Na volta para o segundo tempo, tanto Maurício Copertino quanto Washington Luiz mexeram nas escalações para buscar a vitória. O Tubarão conseguiu ter maior volume de jogo e dominou as ações, sendo mais presente no campo de ataque.

O cenário ficou mais favorável para os corais quando o volante Diego Viana, do Iguatu, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, aos 22 minutos do segundo tempo. Com a vantagem numérica, a equipe coral foi para cima. Aos 24, o zagueiro Geninho cabeceou e Mauro Iguatu fez grande defesa.

Dois minutos mais tarde, Copertinou sacou o volante César Sampaio e colocou o recém-contratado atacante Marcelinho em campo. Em quatro minutos, o estreante se consagrou: Gabryel Martins recebeu passe no lado esquerdo, partiu para cima da marcação, invadiu a área e tocou para o camisa 9, que bateu de primeira, viu a bola desviar no marcador e trair Mauro para morrer no fundo das redes.

Daí em diante, o Ferroviário evitou se expor para não ceder o empate e administrou a vitória, enquanto o Iguatu tentou controlar o placar para não sair com um prejuízo maior do PV. O apito final garantiu a festa coral.