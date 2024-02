Kervin chama atenção no Fortaleza e é convocado pela seleção da Venezuela

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Kervin Andrade em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Grande sensação do Fortaleza na temporada, o meio-campista Kervin Andrade está na lista de convocados da seleção venezuelana para dois amistosos na Data Fifa de março. No entanto, para figurar entre os selecionados do técnico Fernando Batista, o camisa 77 do Leão do Pici precisa regularizar o visto.

A medida, inclusive, serve para o venezuelano poder disputar, caso seja chamado, a Copa América de 2024, que será disputada nos Estados Unidos, entre junho e julho.

O trâmite é realizado pela Federação Venezuelana de Futebol (FVF) e tem o apoio do Tricolor de Aço, com documentação, para acelerar a resolução do caso. O processo burocrático, porém, não tem prazo para ser finalizado, mas o estafe de Kervin está otimista em solucionar em tempo hábil.

Na Data Fifa de março, a Venezuela enfrentará a Itália e a Guatemala, nos dias 21 e 24. As partidas acontecerão na Flórida e no Texas, ambos nos Estados Unidos.

Revelado pelo Deportivo La Guaira-VEN, o jovem jogador disputou, em 2023, o Torneio de Toulon pela seleção nacional, estando em campo contra Costa Rica, Arábia Saudita e Marrocos. O meio-campista, de 18 anos, é uma das principais promessas do país.

O jogador chegou ao Leão do Pici em julho de 2023 para compor a equipe sub-20 do Tricolor. Após se tornar um dos destaques do time na Copinha 2024, Kervin foi integrado ao time principal a pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em 2024, ele disputou oito partidas pelo Fortaleza, com dois gols e três assistências registradas, sendo o líder em participações de gols do clube na temporada. O destaque obtido por Kervin fez o Tricolor do Pici acelerar o processo para adquiri-lo em definitivo do La Guaira. Conforme antecipado pelo O POVO, o clube cearense tem reunião marcada para março para acertar a compra.

“Kervin teve seu contrato estendido até o final do ano e nós já estamos tratando com o La Guaira a compra e já está definido porque tinha um valor já estabelecido. Estamos agora caminhando junto ao empresário do jogador para fazer um novo contrato, queremos mais longo, logicamente. Ou seja, vamos comprar o Kervin e fazer um contrato com ele junto ao La Guaira”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, na última semana.

É importante ressaltar que o time tricolor tem preferência na aquisição do meia venezuelano com valor fixado, e deve comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, que já recebeu sondagens de nove times — cinco grandes clubes do Brasil, três equipes da Itália e uma da Turquia.