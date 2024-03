Tênis: Bia Haddad leva virada de britânica e perde a 3ª seguida na temporada

Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tenista brasileira Bia Haddad em jogo do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia voltou a cair em uma estreia, ontem. A número 1 do Brasil foi derrotada pela britânica Katie Boulter, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2h21min de confronto, no Torneio de San Diego, nos Estados Unidos.

Trata-se da terceira derrota consecutiva da brasileira, que vinha de reveses precoces também em Doha e Dubai, competições de nível WTA 1000. O Torneio de San Diego é de categoria WTA 500 e tinha Bia como segunda cabeça de chave. Ou seja, era forte candidata ao título. Ela entrou na chave diretamente nas oitavas de final.

O resultado marca ainda a segunda derrota consecutiva da brasileira de virada. Em Dubai, ela chegou a levar um "pneu" da italiana Jasmine Paolini. Na temporada até agora, Bia soma seis vitórias e sete derrotas em chaves de simples. Seu próximo desafio será o WTA 1000 de Indian Wells, também nos Estados Unidos.

Na madrugada de ontem, pelo horário de Brasília, Bia entrou em quadra como favorita diante da 49ª do mundo. A cabeça de chave número dois começou bem, faturou a primeira quebra de saque do jogo e confirmou o primeiro set sem maiores sustos.

No entanto, Bia caiu de rendimento na segunda parcial após desperdiçar boas oportunidades para quebrar o saque da britânica. Boulter cresceu de produção, aproveitou suas chances e abriu 5/2 após acumular 12 pontos em sequência. Ela faturou o set, empatou o duelo e levou a disputa para o tie-break.

No terceiro set, a tenista britânica passou a jogar de forma mais agressiva e Bia não conseguiu sustentar as disputas. Boulter deslanchou em quadra, fez 5/1 e encaminhou o triunfo sobre a número 13 do mundo.

Torneio de San Diego: outros resultados

Em outros jogos da rodada, a americana Jessica Pegula, principal favorita ao título, superou a alemã Jule Niemeier por 6/0 e 6/4. Pegula se garantiu nas quartas de final, assim como a ucraniana Marta Kostyuk e a australiana Daria Saville.