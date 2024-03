Pulga tem início de temporada pelo Ceará melhor do que o de 2023 pelo Ferroviário

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Erick Pulga é o principal nome do Vovô no ano

Artilheiro do Ceará em 2024, o atacante Erick Pulga está entre os destaques do setor ofensivo do Alvinegro. Com seis gols marcados em sete partidas, o camisa 16 realiza um início de temporada superior ao de 2023, quando atuava pelo Ferroviário.

Nas sete primeiras partidas do ano passado, Pulga registrou apenas dois tentos e uma assistência. Nesta temporada, para efeito de comparação, foram seis bolas nas redes e um passe para gol. O atacante de 23 anos deixou sua marca duas vezes na Copa do Nordeste — a mais recente no empate em 2 a 2 com o ABC, na última quarta-feira, 28 — e quatro vezes no Campeonato Cearense.

Com a camisa do Tubarão, o atleta começou a despontar em 2023 a partir da oitava partida disputada, quando marcou duas vezes contra o Bahia (igualdade por 2 a 2, na Fonte Nova, em Salvador. Dali em diante, marcou mais sete vezes e deu duas assistências.

Contratado pelo Vovô em março do ano passado, após o protagonismo obtido nas disputas do Estadual e do Nordestão pela equipe coral, Pulga não conseguiu emplacar. Sob o comando de Gustavo Morínigo, Eduardo Barroca e Guto Ferreira, o ponta-esquerda recebeu poucas oportunidades. Apenas com a chegada de Vagner Mancini, no final da temporada, que o cearense conseguiu ganhar espaço entre os titulares.

Em 2024, o camisa 16 assumiu o papel de protagonista. Pulga e o vice-artilheiro Aylon são responsáveis diretamente por 50% dos gols do Ceará na temporada. Dos 20 tentos assinalados pelo clube nas nove partidas disputadas, 10 vieram dos pés dos atacantes — em conclusões ou assistências.

Na temporada, a plataforma SofaScore, especializada em estatísticas, destaca que o jogador cearense precisa de 90 minutos para participar de um gol. Nas sete partidas disputadas pelo Vovô no ano, registrou 14 finalizações na direção da meta adversária, realizou 39 dribles certos e sofreu 22 faltas.

A performance em campo e a história de vida que passa, inclusive, pela paixão pelo Ceará, fizeram Erick Pulga se torna identificado com a torcida. Nas redes sociais, o atleta sempre exalta o clube, ressaltando o peso da camisa do Alvinegro de Porangabuçu. A resposta, em forma de agradecimento pelo desempenho, vem das arquibancadas, com o torcedor ovacionando o camisa 16 após as partidas, independentemente de contribuir com gol ou assistência ou não.

Veja comparativo de Erick Pulga entre 2023 e 2024

Erick Pulga em 2023 após sete partidas

2 gols



1 assistência

Erick Pulga em 2024 após sete partidas