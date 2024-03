Com presença de Neymar, Verstappen vence primeiro GP de Fórmula 1 de 2024

Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP Verstappen ergue o troféu do GP do Bahrein

O tricampeão Max Verstappen, da Red Bull, venceu ontem o GP do Bahrein na abertura desta temporada de Fórmula 1. O holandês largou na pole e confirmou seu favoritismo após as 57 voltas, terminando com 22 segundos de vantagem.

O piloto atingiu a segunda vitória neste GP. Sergio Pérez, também da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari, completaram o pódio.

Neymar compareceu ao circuito para acompanhar a prova. A segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 acontece no próximo sábado (9), na Arábia Saudita.

Todos os carros começaram com pneu macio e, logo na largada, o mexicano Sérgio Pérez, que começou em quinto lugar, ultrapassou do Carlos Sainz. Na volta sete, Pérez ganhou posição de Charles Leclerc. Na décima volta, Logan Sargeant escapou da pista e foi assinalada a única bandeira amarela da etapa, no setor um. Nesta mesma volta, Hamilton conseguiu deixar Alonso para trás. Na volta 11, Sainz conseguiu ultrapassar Charles Leclerc.



Russell e Leclerc pararam no pit stop na volta 12 e trocaram seus pneus para o duro. Max Verstappen fez sua primeira parada apenas na volta 17 e também adotou o pneu duro. Ainda nesta volta, Sainz ultrapassou o britânico George Russell e assumiu a terceira posição, a qual terminou a corrida.

Na segunda e útima parada, todos voltaram a colocar pneus macios, retornando na mesma posição. Hamilton conseguiu ganhar posições e assumiu a sétima colocação, em que terminou o GP.

Leclerc, na volta de número 47, ultrapassou Russel e ficou na quarta colocação do GP. Durante a corrida, não foram acionadas bandeiras vermelhas nem ocorreram abandonos.

Confira a classificação final do GP do Bahrein de Fórmula 1:



1. Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2. Sérgio Perez (MÉX/Red Bull)

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

4. Charles Leclerc (MÔN/Ferrari)

5. George Russell (ING/Mercedes)

6. Lando Norris (ING/McLaren)

7. Louis Hamilton (ING/Mercedes)

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

11. Guanyu Zhou (CHI/Sauber)

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas)

13. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls)

14. Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls)

15. Alexander Albon (TAI/Williams)

16. Nico Hulkenberg (ALE/Haas)

17. Esteban Ocon (FRA/Alpine)

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine)

19. Valtteri Bottas (FIN/Sauber)

20. Logan Sargeant (EUA/Williams)

Classificação do Mundial de construtores:

1. Red Bull 44 pontos

2. Ferrari 27

3. Mercedes 16

4. McLaren-Mercedes 12

5. Aston Martin-Mercedes 3