Forte chuva em Teresina alaga campo e suspende Fluminense-PI x Fortaleza; 2º tempo será hoje

Foto: ALDO CARVALHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Estádio Lindolfo Monteiro ficou com o campo alagado

O segundo tempo do confronto entre Fluminense-PI x Fortaleza, pela primeira fase da Copa do Brasil, será disputado apenas hoje, às 15 horas. A forte chuva que caiu na noite de ontem em Teresina (PI) prejudicou as condições do gramado do Estádio Lindolfo Monteiro, que ficou tomado por poças d'água.

O campo sofreu com chuvas ao longo do dia, o que também aconteceu ao longo do primeiro tempo. Ao retornar do intervalo, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira começou o processo de avaliação do gramado. Ao todo, foram aguardados 45 minutos até que a decisão fosse sacramentada.

Apesar dos esforços dos funcionários da praça esportiva, inclusive com rodos, a partida não teve como ser retomado. Fluminense-PI, Fortaleza e arbitragem entraram em consenso. O jogo estava 0 a 0, empate que garantia a classificação do Leão para a segunda fase da Copa do Brasil.

Vale ressaltar que, inicialmente, o embate seria na quinta-feira, 29, às 20h30min. Porém, o atentado sofrido pela delegação tricolor no Recife, no último dia 22, fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudasse a data.

Além disso, o jogo entre Botafogo-PB x Fortaleza, pela Copa do Nordeste, que seria na quarta-feira, 6, às 19 horas, será na quinta-feira, 7. A informação foi dada pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, à Rádio O POVO CBN.

Em campo, enquanto a bola pôde rolar, o Fortaleza atuou com uma equipe modificada devido a uma série de lesões no elenco. O técnico Juan Pablo Vojvoda apostou em uma escalação priorizando a força física, especialmente no meio de campo, onde escolheu três volantes: Zé Welison, Kauan e Pedro Augusto.

Entretanto, a forte chuva que caía na capital piauiense dificultou o andamento da partida e impediu, em diversos momentos, ambas as equipes de criarem jogadas ofensivas. O primeiro lance foi do Leão.

Aos 24 minutos, Kauan aproveitou as condições do gramado e mandou de longe, a bola desviou e saiu em escanteio. O Vaqueiro, como é conhecido o Fluminense, também chutou à distância, aos 28 minutos, mas João Ricardo não teve dificuldades em defender.

A partir de então, o Tricolor do Pici foi dominante no jogo e poderia ter aberto o placar duas vezes com Juan Martín Lucero. O camisa 9 tricolor desperdiçou, aos 32 da etapa inicial, em uma jogada que saiu cara a cara com o goleiro. Já no encerramento do primeiro tempo, após driblar o arqueiro, o argentino acabou mandando a bola para fora.