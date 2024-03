Fortaleza BC é derrotado pelo Corinthians fora de casa no NBB

Foto: Beto Miller/Corinthians Fortaleza Basquete Cearense foi superado pelo Corinthians no NBB.

O Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Corinthians na noite desta quinta-feira, 7, por 102 a 82, em jogo válido pela 19ª rodada do NBB 2023/2024. Apesar de correr em quadra em busca da terceira vitória consecutiva na competição, a equipe cearense não conseguiu alcançar o triunfo em nenhum quarto.

Desde as primeiras cestas marcadas, o time paulista conseguiu somar vantagem. Do outro lado da quadra, apesar de fazer o primeiro arremesso para dois pontos com Ewing, o Carcalaion sofreu com perdas da posse de bola e erros individuais e, na falha da equipe de Flávio Espiga, o Corinthians foi crescendo e dominando o jogo.

Dentre as maiores porcentagens de arremesso estavam Demétrio, Rojas e Elinho para o time paulista. A equipe tricolor conseguia pontuar principalmente com Orresta e MaClanahan, mas as taxas de erros de Buford Jr, Ewing e Eddy eram altas.

No primeiro e no segundo quarto, o Corinthians conquistou a vantagem ao somar 49 pontos, enquanto o Fortaleza BC conseguiu contabilizar apenas 34.

No terceiro, embora tenha apresentado rendimento um pouco melhor, a equipe cearense seguiu sendo superada, por 29 a 26. O mesmo enredo se repetiu no último tempo, quando o Carcalaion foi derrotado por 24 a 22.

O revés dá fim a sequência de duas vitórias do Fortaleza BC, que volta à quadra no próximo sábado, 9, às 17 horas, quando enfrenta o Pinheiros fora de casa.