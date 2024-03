Fortaleza empata com o Botafogo-PB no retorno à Copa do Nordeste após atentado

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Emanuel Brítez, do Fortaleza, em partida contra o Botafogo-PB

No retorno do Fortaleza na Copa do Nordeste após o atentado sofrido pela delegação cearense, a equipe tricolor ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo-PB na noite de ontem, no Almeidão, em João Pessoa (PB), em duelo que encerrou a quinta rodada do torneio regional. Com o resultado, o Leão manteve-se na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos, quatro a menos que o Bahia.



Apesar de Vojvoda ter promovido uma escalação recheada de novidades em relação ao último jogo, principalmente no ataque, o Fortaleza conseguiu ter um desempenho coletivo interessante e foi superior ao Botafogo-PB na primeira metade do confronto.

O Leão criou uma série de boas oportunidades para balançar as redes, mas parou no goleiro Dalton, autor de dois “milagres” à queima-roupa contra Pedro Rocha.



Taticamente, o treinador argentino do Tricolor optou por um time mais leve, sem um centroavante de ofício. No ataque, escalou Kervin, Pedro Rocha e Pikachu, enquanto Pedro Augusto, Sasha e Pochettino formaram o trio de meio-campistas. A composição funcionou, muito embora o time tenha oscilado em determinados momentos, o que é natural.



Com a partida em andamento, o Fortaleza priorizou a posse da bola — terminou o primeiro tempo com 54% — e trocou diversos passes, mais de 250, para tentar quebrar as linhas defensivas do Belo, que buscou, sem sucesso, surpreender por meio dos contra-ataques.

O volume de jogo também foi algo positivo: oito finalizações e sete desarmes. O Botafogo-PB, por outro lado, chutou apenas duas vezes. Uma delas balançou as redes.



Aos 28 minutos, recorte em que o jogo vivia seu pior momento técnico, quando as duas equipes pouco conseguiam construir, o Botafogo-PB fez valer da categoria do experiente Pipico na bola parada.

Em cobrança de falta, o atacante encobriu a barreira e acertou o canto direito de Santos, que até desviou, mas não evitou o gol. A alegria da torcida paraibana, entretanto, não durou muito mais que 60 segundos.



Isso porque no lance seguinte, aos 29, o Fortaleza respondeu. Em rápida articulação ofensiva, a bola sobrou para Yago Pikachu na intermediária e o atacante não desperdiçou: chute forte rasteiro, sem qualquer chance para Dalton.

O tento tricolor esfriou qualquer ânimo dos donos da casa e as equipes foram pro vestiário com o 1 a 1 no placar.



No retorno do intervalo, a partida ficou franca. O Botafogo-PB assustou em jogada pela linha de fundo que quase resultou em gol de Pedro Ivo aos oito minutos.

O Fortaleza, ainda com o controle das ações do duelo, continuou sendo mais perigoso e incisivo, mas sem a competência na conclusão, seja no último passe ou finalização.



Diante da dificuldade para se colocar à frente do placar, Vojvoda promoveu mudanças no time. Colocou jogadores ofensivos para qualificar a equipe no último terço, como Machuca, Marinho, Lucero, Luquinhas e Kauan.

Mas o script do embate não mudou. Tudo igual na Paraíba, resultado que, embora não tenha sido o ideal, mantém o Leão em situação ainda confortável na tabela do Nordestão.

Botafogo-PB 1x1 Fortaleza: ficha técnica



Botafogo-PB



4-3-3: Dalton; Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo (Júlios Rusch) e Bruno Leite (Luiz Felipe); Jean Silva (Dayvison Mosquito), Paulinho (Erick) e Pipico (Bruno Mota). Téc: Moacir Júnior



Fortaleza



4-3-3: Santos; Brítez, Cardona, Kuscevic e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Sasha (Kauan) e Pochettino (Lucero); Pikachu (Marinho), Kervin (Machuca) e Pedro Rocha (Luquinhas). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa/PB

Data: 7/3/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares/AL e Ruan Luiz de Barros Silva/AL

Gols: Pipico (28’ 1t) e Pikachu (29’ 1t)

Cartões amarelos: Bruno Leite, Rodrigo e Dalton (Botafogo-PB) / Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Brítez e Luquinhas (Fortaleza)