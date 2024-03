Kervin Andrade, joia do Fortaleza, é convocado para a seleção principal da Venezuela

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Kervin soma três gols e três assistencias no Fortaleza

A seleção venezuelana anunciou na manhã de ontem a lista de jogadores que defenderão a camisa do país nos amistosos contra a Itália e Guatemala neste mês. Dentre os convocados, está o nome do jovem meio-campista do Fortaleza, Kervin Andrade.



Tratado como joia na Venezuela e no Fortaleza, Kervin se tornou o primeiro jogador da história do futebol cearense a ser convocado para uma seleção principal enquanto defende um clube local. O atleta viajará na segunda-feira, 11, para resolver questões com seu visto.

+ Bastidores da compra de Kervin pelo Fortaleza: meta de convocação, valor milionário e contrato



Embora seja a primeira convocação para a seleção principal, Kervin já vestiu a camisa do seu país em 2023, aos 18 anos, quando representou a Venezuela na equipe sub-23 no Torneio de Toulon, que reúne atletas entre 17 e 23 anos. Na ocasião, o meia figurou na lista dos 20 meia-atacantes mais promissores do mundo, segundo o International Centre for Sports Studies (CIES).



A seleção venezuelana nunca disputou uma Copa do Mundo, mas segue viva nas Eliminatórias em busca da primeira classificação. Atualmente, a equipe ocupa a quarta posição no torneio, zona que garante vaga para a Copa de 2026. A "Vinotinto", que vem de dois empates e uma derrota, jogará os amistosos contra a Itália e Guatemala nos dias 21/3 e 24/3 de março.



Com a convocação, Kervin deverá desfalcar o Fortaleza durante a sexta e sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Sendo essas partidas o Clássico-Rei diante do Ceará, no dia 20, e o jogo contra o Vitória, no dia 23. Nesta temporada, o venezuelano tem sido peça importante do time comandado por Vojvoda.



+ Pai de Kervin Andrade comemora venda ao Fortaleza: "Coração não cabe no peito"



Das boas atuações no time de base do Leão, onde se destacou na Copinha deste ano, Kervin foi alçado ao elenco principal e agarrou a chance. A convocação aconteceu dias após o meio-campista ser comprado em definitivo pelo Fortaleza. Com a camisa tricolor em 2024, o venezuelano é o líder em participações em gols do time ao lado de Yago Pikachu, cada um com seis participações.



O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre a convocação de Kervin e demonstrou felicidade pela conquista do meia. Em sua fala, divulgada no site oficial do clube, o dirigente destacou que esse “é apenas um passo” e que tem “certeza que ele (Kervin) tem mais coisas grandes para viver dentro do futebol”.



“Essa convocação para a Seleção da Venezuela, acho que é apenas um passo, tenho certeza que ele tem mais coisas grandes para viver dentro do futebol. O Fortaleza vai fazer de tudo, junto com seus companheiros, com os colegas que gostam muito dele, para que ele cresça, se desenvolva cada vez mais como atleta e alcance grandes sonhos”, enfatizou Paz.



Texto escrito por Lara Santos e João Vitor Umbelino.