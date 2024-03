Fortaleza e Maracanã se enfrentam em duelo inédito pela semifinal do Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Lateral-esquerdo Bruno Pacheco no jogo Fortaleza x Iguatu, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

Em duelo inédito, Fortaleza e Maracanã se enfrentam neste domingo, 10, às 17 horas, na Arena Castelão, em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. De um lado, o Leão do Pici, que tem como grande objetivo a conquista do hexacampeonato. Do outro, o Alviceleste, que quer continuar surpreendendo e fazendo história no torneio estadual.



Este será o primeiro jogo oficial entre os clubes. No caminho até a semifinal, o Maracanã superou o Floresta em uma decisão apertada: perdeu a primeira partida por 1 a 0, mas reverteu a desvantagem no segundo embate ao triunfar por 2 a 0. O Fortaleza, por outro lado, garantiu vaga direta por ter sido líder do Grupo A.



Nesta fase da competição, não há qualquer vantagem para nenhum dos times. Em caso de igualdade no placar agregado, a classificação será definida nos pênaltis.

No retrospecto, o Tricolor do Pici disputou a final do Campeonato Cearense nas últimas seis edições e venceu cinco delas. A última vez que ficou fora de uma decisão do Estadual aconteceu em 2017.



O Alviceleste, comandado por Júnior Cearense, protagoniza uma campanha muito positiva. Na fase de grupos, terminou como segundo colocado do Grupo A, atrás apenas do Fortaleza, e de forma invicta, sem nenhuma derrota. A façanha de se tornar semifinalista também é um marco para o clube, que nunca havia chegado tão longe no certame local.



Apesar de ser o mandante do confronto, o Maracanã optou por realizar a partida na Arena Castelão, o que naturalmente traz fatores positivos para o Fortaleza, sobretudo pelo apoio da torcida. O Tricolor, inclusive, trata a partida como prioridade. Não à toa, Vojvoda optou por preservar alguns dos titulares contra o Botafogo-PB — colocando-os somente no segundo tempo.

Para a partida, o técnico tricolor projeta ter o elenco bem fisicamente, mesmo com o pouco tempo de preparação. No cenário atual, o argentino contará com sete desfalques: Hércules e Titi, que seguem se recuperando pós-cirurgia; Dudu e Escobar, em recuperação dos ferimentos pós-atentado; e Calebe, em transição; e Pikachu e Brítez, suspensos.

“Uma partida onde há muito em jogo. Temos que saber jogar com inteligência porque são partidas de ida e volta. Procuramos jogar a final e para isso temos que fazer um bom jogo, manter o funcionamento, manter as finalizações e melhorar nossa efetividade”, disse Vojvoda em entrevista coletiva.



Maracanã x Fortaleza

Maracanã

4-3-3: Leo Recife; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Guilherme e Matheus Maranguape; Rogério, Vinícius Canindé e Patuta; Testinha, Pio e Júnior Mandacaru. Téc: Júnior Cearense.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Pacheco; Zé Welisson, Pochettino e Kauan; Marinho (Machuca), Lucero e Moisés.



Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 17 horas

Data: domingo, 10

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues e Jorge Fernando T. Bandeira Filho

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Goat (streaming), ge.com/ce e FCF TV Internacional.