Barceló volta a marcar gol e garante vantagem do Ceará nas semis do Cearense

Foto: Samuel Setubal Facundo Barceló fez o terceiro e decisivo gol do Ceará

A vantagem construída pelo Ceará no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense diante do Ferroviário só foi possível porque, aos 61 minutos, o atacante uruguaio Facundo Barceló, bem posicionado, balançou as redes para o Vovô após uma finalização de cabeça. A partida terminou em 3 a 2 para o Alvinegro de Porangabuçu.

O atleta, que vinha sendo criticado por não balançar as redes há cinco jogos, não foi titular, mas entrou em campo na segunda etapa na vaga do xará, Facundo Castro, e apresentou ao Ceará melhorias ofensivas significativas.

Ele não fazia gol desde desde o jogo contra a Juazeirense pela Copa do Nordeste. De lá para lá, o camisa 31 esteve em campo diante de Caucaia, Altos, Náutico, Fortaleza e ABC, mas passou despercebido.

Diante do Ferroviário, entretanto, o protagonismo apareceu. O Ceará buscou ditar o ritmo da partida durante os 90 minutos, mas não manteve a postura propositiva em todo o embate.

A entrada de Barceló, ao lado de Lourenço, foi executada exatamente com a proposta de melhorar o time nesse aspecto e rendeu frutos.

O uruguaio entrou bem, participativo e mostrou oportunismo dentro da área. Ele e Lourenço mudaram o panorama do jogo para o Alvinegro.

Centralizado, o uruguaio ocupou mais espaço ofensivo no meio, atraindo marcação, mas deixando Aylon e Erick mais 'livres' pelas pontas, o que proporcionou ao Ceará maiores chances de gol.

Na saída de campo, Barceló classificou a partida como difícil, mas elogiou — assim como técnico Vagner Mancini — a garra da equipe em não desistir do jogo junto a ele.

"Jogo difícil, é uma semifinal, mas nossa equipe não se deu por vencida e conseguiu a recompensa. Tentamos jogar sempre nessa intensidade e, até o último minuto, temos que entregar tudo", salientou o atacante.

O Ceará volta a campo somente no próximo sábado, 16, para fechar o ciclo da semifinal do Campeonato Cearense.

A equipe enfrenta o Ferroviário na segunda partida decisiva às 16h40min, na Arena Castelão. Pela vantagem confirmada com gol de Barceló, o Vovô pode até empatar que garante a classificação para a final do certame.

Ao Tubarão, somente a vitória por mais de um gol de diferença garante o avanço direto para a final do Estadual.