Garra de Ferro traz história impactante de luta livre com um expecional Zac Efron

Foto: Brian Roedel Zac Efron tem atuação de destaque no filme Garra de Ferro

A glória da ascensão e a frustração pela queda são linhas muito tênues na vida. Na família Von Erich, responsável por marcar gerações no wrestling profissional e na luta livre, uma maldição assombrosa arruinou o império construído — fomentado por uma implacável obsessão do patriarca.

Na cinebiografia contada em Garra de Ferro, estrelada por Zac Efron, vemos, a partir da ótica de Kevin, único vivo da linhagem esportista vencedora do clã Von Erich, a dor e o tormento que a morte causa naquele que permanece.

A obra traz muitas camadas de uma história que causa impacto. O termo “maldição dos Von Erich” se popularizou nos Estados Unidos pela quantidade de tragédias que a família composta por seis irmãos (Jack, que faleceu aos sete anos, Kevin, Kerry, Mike e David, apresentados no filme, e Chris, que não foi mostrado na trama), enfrentou ao longo do tempo, marcado por mortes acidentais e suicídios.

Em meio à intensa trajetória dos irmãos Von Erich na luta livre, cuja vida foi dedicada com exaustão, havia um plano de fundo sombrio na família, cenário potencializado por um pai que colocou nos filhos sua frustração de nunca ter sido campeão mundial da modalidade.

A obsessão pelo cinturão gerou danos profundos dentro de casa, sobretudo relacionados à saúde mental. A cinebiografia, embora tenha se utilizado da liberdade criativa para mudar determinados fatos, constrói uma trama que prende a atenção.

Ainda que seja um filme que carregue um forte tom dramático, o diretor Sean Durkin explora muito bem o universo da luta livre, conseguindo quebrar pré-conceitos ligados ao esporte.

A obra mostra os bastidores dos embates previamente combinados e roteirizados, e em nenhum momento esconde que tudo aquilo não passa de uma encenação dentro do ringue — algo que, para época, talvez não fosse tão explícito.

Mas também enfatiza sobre a realidade por trás do show: os sacrifícios físicos, as lesões, os árduos treinos e a ambição pelo crescimento.

Ponto positivo para o elenco, que entrega um trabalho excepcional. O destaque fica a cargo da atuação de Zac Efron, provavelmente entre as melhores da sua carreira. O norte-americano, por muito tempo estigmatizado em produções adolescentes, aparece totalmente repaginado no papel de protagonista.

A transformação física do ator, que precisou ganhar muita massa muscular para se assemelhar a Kevin Von Erich, chama atenção de imediato. Mas o destaque mesmo vai para a interpretação.

Efron transmite, com excelência, os mais diferentes processos que o personagem vive. E isso inclui muitas fases, e em cada uma delas o ator consegue expressar sentimentos distintos por meio do olhar. O início promissor na luta livre, onde surgiu como principal nome entre os Von Erich, a fama, e a sua primeira grande paixão amorosa, com quem se casou e formou uma família posteriormente.

Mas também o sofrimento que o consumiu e degradou por dentro ao presenciar a morte dos irmãos que tanto amava, um por um. Efron, de fato, se conectou ao papel. Uma atuação digna de prêmios.

Assim, Garra de Ferro cumpre com as expectativas como cinebiografia, ainda que tenha deixado lacunas da história real — o que costumeiramente acontece neste tipo de obra pela necessidade de adaptação.

A obra clareia sobre um universo que tem pouco espaço no Brasil, da luta livre, com diversas cenas interessantes das lutas e bastidores. Em paralelo, também nos apresenta uma história impactante que beira o surreal.

