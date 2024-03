Ferroviário muda foco e mira decisão contra Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Douglas Dias pode reforçar o Tubarão em São Luís

Com um calendário cheio de compromissos, o Ferroviário não teve muito tempo para lamentar a derrota por 3 a 2 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, disputado no último sábado, 9, diante do Ceará.

Ainda no domingo, 10, o time coral se reapresentou e fez um treino regenerativo na Vila Elzir Cabral. Ontem, a delegação viajou para São Luís (MA), o Tubarão da Barra encara o Sampaio Corrêa, amanhã, no estádio Castelão, às 21h30min, em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil 2024. Desta vez, pelo regulamento da competição, em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

"Não tivemos muito tempo para descansar, mas vamos buscar fazer um bom jogo contra o Sampaio Corrêa. A gente sabe que é um jogo muito importante. Vamos firmes em busca dessa classificação", disse o volante Ralph.

O Ferroviário terá a missão de superar mais um time maranhense na competição nacional. Na primeira fase, o Peixe eliminou o Maranhão, no mesmo estádio do duelo de amanhã, após vencer por 2 a 1, de virada.

Naquela oportunidade, contou com gols de Gabryel Martins e Geninho para garantir sua vaga na fase seguinte. Agora, contra a Bolívia Querida, além de jogar na casa do adversário mais uma vez, a equipe da Barra ainda terá que quebrar um jejum de 37 anos.

No recorte histórico, o Tubarão não vence o Sampaio desde outubro de 1987. Ao todo, o time cearense enfrentou a equipe maranhense em seis oportunidades. Foram cinco vitórias da Bolívia contra uma dos cearenses, registrada há quase 37 anos.

Ademais, a equipe do técnico Maurício Copertino, que vive uma rotina intensa de jogos, ainda vai medir forças contra um oponente descansado. Sem entrar em campo desde o dia 4 de março, o time de São Luís teve quase dez dias de preparação para o jogo. Esse fato, porém, não interfere no trabalho coral para o duelo, de acordo com Ralph.

"Sabemos que a equipe deles está descansada, mas nosso professor tem uma estratégia. É um campo muito pesado, um estilo de jogo diferente, mas nossa equipe vem jogando bem", ponderou o meio-campista.

Antes de encarar o Sampaio, o Ferroviário ainda realizará seu treino de apronto na tarde de hoje. No duelo, a expectativa é que ocorram os retornos do goleiro Douglas Dias e dos atacantes Gabryel Martins e Vinicius Alves, que estavam no departamento médico do clube.