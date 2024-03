Ferroviário é eliminado nos pênaltis pelo Sampaio Corrêa e dá adeus à Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Tubarão foi eliminado no Castelão de São Luís (MA)

Após empate sem gols no tempo regulamentar, o Ferroviário acabou eliminado pelo Sampaio Corrêa-MA na disputa por pênaltis e deu adeus à Copa do Brasil. Desta forma, o Tubarão da Barra, que amarga um jejum de 37 anos sem vencer a Bolívia Querida, deixou a competição nacional com R$ 1,7 milhão, valor obtido pela participação e classificação na primeira fase.



Diante da magnitude financeira que a partida representava para ambos os clubes, a dinâmica do primeiro tempo foi de um confronto muito mais físico do que técnico. O Sampaio Corrêa, mandante do jogo e com o apoio da torcida a seu favor, tentou ser propositivo, mas acabou travado pelo bom sistema defensivo do Tubarão da Barra — sobretudo pela forte marcação no meio-campo.



As principais chegadas da Bolívia Querida aconteceram pelo lado direito do ataque, com Pimentinha. O ponta, habilidoso e especialista no um contra um, até conseguiu criar algumas situações interessantes na linha de fundo, mas nada que concretizasse em lances realmente perigosos para a meta defendida por Douglas Dias. O Coral, por outro lado, apostou em jogadas de transição para tentar surpreender.

O time comandado por Maurício Copertino teve espaço para articular os contra-ataques, mas pecou na conclusão das jogadas, tanto no último passe como na finalização. Apesar do duelo equilibrado, foi o Tubarão da Barra que protagonizou a melhor chance da etapa inicial. Aos 20 minutos, Ciel cobrou falta e Geninho cabeceou com força em direção ao gol. O arqueiro Felipe (ex-Flamengo) fez um milagre para evitar o tento cearense.

No retorno para o segundo tempo, o embate ficou completamente franco. O Sampaio, já sem tanta preocupação com a organização defensiva, lançou-se ao ataque em busca do gol. A postura dos maranhenses, naturalmente, abriu o campo para o Ferroviário nos momentos de retomada da posse da bola. Os dois times, porém, continuaram com dificuldades para executar suas propostas de jogo.

Diante da ineficiência ofensiva das duas equipes, o placar permaneceu empatado sem gols. A vaga, então, precisou ser decidida nos pênaltis — o que elevou a tensão do duelo. Bruno Baio, da Bolívia Querida, abriu a série convertendo. Ciel, para o Tubarão, também marcou. Na sequência das penalidades, o time maranhense fez todos os gols, enquanto Bryan Gabriel desperdiçou um para o Coral.

Sampaio Corrêa-MA 0(5)x(3)0 Ferroviário

Sampaio Corrêa-MA

4-3-3: Felipe; Maurício (Rafael Luiz), Franklin, Cortez e Thallyson; Pablo Oliveira (Gazão), Evandro (Eloir) e Adauto Jr. (Hiago Cena); Pimentinha, Bruno Baio e Cebolinha (Edrean). Téc: Thiago Gomes

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Willian Rocha, Geninho e Ernandes (Bryan Gabriel); Wilker (Henrique Vermudt), Lincoln e Ralph (Léo Rafael); Gabryel Martins (Marcelinho), Vinicius Alves (Vitinho) e Ciel. Téc: Maurício Copertino

Local: Castelão, em São Luís/MA

Data: 13/3/2024

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ e Rafael Gomes Rosa/RJ

Cartões amarelos: Maurício, Evandro, Pimentinha (SAM); Geninho, Ralph, Vitinho e Henrique Vermudt (FAC)