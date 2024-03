Atlético-CE vence, mas cai junto com Caucaia no Cearense; Horizonte se garante na Série D

Foto: Kauan Ferreira/Atlético-CE e Divulgação/Horizonte Quadrangular do Campeonato Cearense foi finalizada nesta sexta-feira, 15.

O quadrangular do rebaixamento do Campeonato Cearense de 2024 foi finalizada na noite de ontem e definiu os dois times que disputarão a Segunda Divisão do Estadual em 2025: Atlético-CE e Caucaia.

Em um confronto diante do Barbalha, o Horizonte conquistou a vitória por 2 a 1, no estádio Domingão, e não só confirmou a permanência na elite estadual como também ficou com a terceira vaga cearense da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. As duas equipes lutavam contra a queda no certame local e também almejavam uma vaga na competição nacional do próximo ano.

As conquistas do Galo do Tabuleiro só foram possível por conta dos dois gols marcados por Tico Baiano, eleito o melhor da partida. Do lado da Raposa Caririense, Nino quem balançou as redes. Apesar da derrota, o Barbalha também teve motivos para comemorar por conseguir se manter na elite do Estadual da temporava que vem.

A classificação só foi possível porque o Atlético-CE venceu o Caucaia por 1 a 0, com gol de Adrielson, aos 27 minutos do segundo tempo, mas o resultado não foi suficiente para manter a Águia da Precabura na elite do Estadual, que acabou por descender junto da Raposa Metropolitana.

No último minuto do confronto, o experiente atacante Ari — que também é proprietário do clube — ainda balançou as redes para o Atlético, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com os resultados, além dos classificados para o Campeonato Cearense 2025, ficam também definidos os times cearense que participarão da Série D do Brasileirão 2025. Ao lado do Horizonte, Maracanã e Iguatu também devem estar na Quarta Divisão nacional no próximo ano.