Champions tem Real Madrid x City nas quartas; Liga Europa conta com clássico italiano

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP Champions League entra na reta final

Com três representantes da Espanha, dois da Alemanha, dois da Inglaterra e um da França, os duelos das quartas de final da Liga dos Campeões foram conhecidos na manhã de ontem, em Nyon, na Suíça. O destaque dos quatro jogos decisivos fica por conta do Real Madrid, maior campeão do torneio, com 14 troféus, contra o Manchester City, atual detentor do título.

Nos outros jogos, o Arsenal enfrenta o Bayern de Munique, fazendo o primeiro jogo na Inglaterra e decidindo a vaga na Alemanha. O Atlético de Madrid também faz o primeiro duelo desta fase em casa e sai para decidir a classificação na casa do Borussia Dortmund. Por fim, Paris Saint-Germain recebe o Barcelona jogando a permanência na Espanha.

Os confrontos das semifinais tiveram as datas confirmadas. Os duelos de dia acontecem nos dias 9 e 10 de abril, enquanto a volta vai ser disputada na semana seguinte: 16 e 17.

Liga dos Campeões: as semifinais

O sorteio também definiu o chaveamento das semifinais da competição. O time vencedor do confronto mais esperado destas quartas de final, entre Real Madrid e Manchester City, enfrenta o ganhador de Arsenal e Bayern de Munique e decide a vaga em casa. Do outro lado, o classificado de Atlético de Madrid e Borussia Dortmund terá pela frente quem passar de PSG e Barcelona.

O brasileiro Edu Gaspar, coordenador técnico do Arsenal comentou sobre a definição do sorteio e disse que o Arsenal é um dos candidatos ao título. "Vamos pegar um time experiente (Bayern de Munique), mas estamos vivendo um grande momento. Vamos sonhar. Pode ser o nosso ano", afirmou o ex-jogador do Corinthians.

Liga dos Campeões: as quartas de final:

Arsenal x Bayern de Munique

Atlético de Madrid x Borussia Dortmund

Real Madrid x Manchester City

PSG x Barcelona

Liga Europa terá clássico entre Milan e Roma

Um clássico italiano entre Milan e Roma é o grande destaque das quartas de final da Liga Europa. Com três representantes da Itália, dois da Inglaterra, um da França, um da Alemanha, e um de Portugal, a competição teve definidos ainda os outros jogos desta etapa eliminatória do torneio.

Os duelos de ida acontecem no dia 11 de abril, e a volta vai ser realizada uma semana depois (18/4).

Sorteio definiu confrontos das quartas de final da Europa League 2024 Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O Liverpool enfrenta a Atalanta, decidindo a vaga em Bérgamo. O Bayer Leverkusen também vai selar a sorte fora de casa no confronto com o West Ham. Completando a lista de partidas decisivas, o Benfica faz o primeiro embate em Lisboa e decide a sua permanência na França, diante do Olympique de Marselha.

A Uefa definiu também o chaveamento das semifinais da competição O vencedor do confronto entre portugueses e franceses enfrenta o ganhador de Liverpool e Atalanta. Na semifinal 2, quem passar de Milan e Roma terá pela frente o classificado de Bayer Leverkusen e West Ham.

Liga Europa: as quartas de final