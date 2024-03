Com gols importantes, Lourenço se consolida como peça-chave no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Lourenço balançou as redes diante do Tubarão

Autor do gol no empate por 1 a 1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário, no último sábado, 16, o meio-campista Lourenço tem ganhado cada vez mais a confiança da torcida do Ceará e do treinador Vagner Mancini.

O meia, que já atuou como primeiro volante no Vovô, foi o destaque da equipe nos dois confrontos contra o Tubarão da Barra atuando como meia-atacante. Com dois gols decisivos, o camisa 97 tem se consolidado como peça-chave no Alvinegro de Porangabuçu.

A versatilidade de Lourenço é o principal trunfo para jogar no meio-campo do Ceará. Seja como volante ou até meia-atacante, ele já mostrou que pode contribuir com boas atuações.

Iniciando o ano como titular, o ex-atleta do Vila Nova atuava à frente da zaga, como um primeiro volante que facilitava a saída de jogo e ligava os pontas com passes longos e toques rápidos pelo meio-campo.

Após período no departamento médico, Lourenço voltou a ser relacionado na primeira semifinal e mudou o jogo ao entrar na segunda etapa. Acionado no lugar de Jorge Recalde, foi responsável por fazer o segundo gol da equipe alvinegra e foi o autor do chute que gerou o rebote para Facundo Barceló balançar a rede e decretar a vitória por 3 a 2.

Para o segundo jogo, Mancini promoveu mudanças na onzena titular. Barceló e Lourenço ganharam a vaga dos estrangeiros Facundo Castro, desfalque por lesão, e Recalde, que foi para o banco de reservas. "Eu achei que a equipe ficou um pouco mais rápida, mais compacta, mais competitiva", explicou o comandante.



O camisa 97 não deixou a oportunidade de voltar à equipe titular passar em branco e tratou novamente de ser um dos destaques: foi dele o gol do Ceará. Em números, Lourenço foi o jogador do Vovô que mais acertou dribles (3). Em outros fundamentos, teve 94% de precisão nos passes, finalizou duas vezes — uma delas convertida em gol —, e interceptou uma bola. Os dados são do FootStats.



A atuação do atleta também foi bem vista pelo comandante alvinegro. Mancini explicou os motivos para a mudança na equipe titular, sendo um deles a atuação do time no segundo tempo do primeiro jogo da semifinal contra o Ferroviário.



Efetivo, participativo e decisivo, Lourenço deve continuar na equipe titular na sequência da temporada. Seja como primeiro volante, segundo volante ou meia, o camisa 97 do Ceará já mostrou que merece uma vaga entre os 11 iniciais.