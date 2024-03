Decisivo, Richard brilha com defesas importantes e garante vitória do Ceará no Clássico-Rei

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves

Richard de Oliveira Costa, mas o torcedor do Ceará pode chamá-lo, pelo menos após o Clássico-Rei de ontem, de “São Richard”. Contra o Fortaleza, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, o arqueiro protagonizou uma atuação decisiva debaixo das traves, garantindo a vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que resultou no retorno ao G-4 da competição regional.

Richard apareceu em momentos cruciais da partida, sobretudo no segundo tempo, após Raí Ramos abrir o marcador para o Ceará, aos 20 minutos. Em desvantagem, a equipe de Juan Pablo Vojvoda se lançou ao ataque para buscar o empate: Pikachu, Moisés, Lucero e Marinho, em cobrança de falta endereçada ao ângulo, pararam no arqueiro de 33 anos.

Diante do Tricolor do Pici, o goleiro demonstrou todo o repertório: explosão, tempo de reação e impulsão para frear um dos ataques mais letais da Copa do Nordeste, com sete gols marcados em seis partidas. Foram cinco defesas e uma rebatida em 90 minutos, de acordo com o site FootStats, especialista em estatísticas.

A atuação de Richard, inclusive, fez com que o Ceará saísse de campo sem ser vazado pela primeira vez após cinco partidas. A última oportunidade em que o Alvinegro havia deixado um confronto sem sofrer gols acontecera no dia 14 de fevereiro, no empate por 0 a 0 contra o Náutico, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, em que o camisa 1 também foi protagonista, com cinco defesas.

Além do goleiro, Raí Ramos também assumiu papel de protagonista no Clássico-Rei, sendo responsável pelo gol da vitória do Ceará. O lateral-direito teve atuação mediana no confronto, saindo para o intervcalo criticado pelo torcedor alvinegro, principalmente pela falta de pontaria nos cruzamentos, mas apareceu para decidir o duelo em dois arremates: no primeiro, parou em João Ricardo, resultando no escanteio cobrado por Lucas Mugni, que sobrou para o camisa 2, acertando o canto direito do arqueiro tricolor.