Entre mosaico e provocações, torcidas de Ceará e Fortaleza fazem festa no Clássico-Rei

Foto: FERNANDA BARROS Mosaico dos tricolores em homenagem a Dragon Ball Z

Dentre os clássicos da sexta rodada da Copa do Nordeste, a festa feita pelas torcidas de Fortaleza e Ceará na Arena Castelão resplandeceu. Os 39.492 espectadores deram um tom ainda mais emblemático na vitória do Vovô diante do Tricolor por 1 a 0, com gol de Raí Ramos, e o show, com provocações e homenagens, começou antes mesmo de a bola rolar.

As bandeiras ainda se desenrolavam nas arquibancadas quando as rixas começaram. Do lado da torcida do Leão, mandante e, portanto, maioria no embate, destacou-se o "Sr. Barriga Tricolor", fazendo menção aos imbróglios financeiros recentes do Vovô, enquanto os torcedores gritavam “veaco” e “caloteiro”. A torcida do Ceará não deixou barato.

Mesmo com mosaico barrado e com jogo de luzes do Gigante da Boa Vista em vermelho e azul, os alvinegros tentaram vencer a batalha do lado de fora do gramado com bateria, bandeirões e garganta, e fizeram muito barulho em diversos momentos antes da bola rolar. E também tinha um "Sr. Barriga Alvinegro", com um cheque em mãos, em alusão ao episódio protagonizado pelo atacante Carlinhos Bala no jogo Fortaleza x CRB, pela Série C de 2011.

Na entrada dos times em campo se destacou a festa do Fortaleza, nostálgica e de deixar alegre o coração de todos os fãs de Akira Toriyama, criador do desenho japonês Dragon Ball Z, que faleceu na última semana.

Além do tradicional mosaico de papel, desta vez com o primeiro nome do artista e a sombra do principal personagem, Goku, nas cores do Fortaleza, tiveram ainda dois mosaicos 3D do desenho, um deles atravessando toda a extensão da arquibancada superior sul enquanto uma música do anime tocava.

O maior barulho era feito, entretanto, pelas torcidas, abafando, ainda que não desvalorizando, a homenagem. Nos minutos iniciais, seguindo o enredo da partida, a arquibancada tricolor cantava mais alto, mas, no decorrer da partida, com a atuação do Ceará, a torcida alvinegra conseguiu gritar mais alto, empurrando o time na direção do gol.

No segundo tempo, nenhuma das duas partes se deu por vencida, assim como os times em campo, e a batalha de baterias, gritos e provocações seguiu.

Quando o Ceará teve uma das suas maiores chances, Erick Pulga chamou a torcida para cima, como um 12º jogador, e foi sendo empurrado que o Alvinegro de Porangabuçu encontrou o gol, dos pés de Raí Ramos, para fugir da terrível escuridão da sétima colocação do Grupo A, indo para a quarta colocação, zona classificatória do chaveamento, com os três pontos somados.