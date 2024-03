Ferroviário renova com técnico Maurício Copertino para a Série C do Brasileiro

Foto: AURÉLIO ALVES Mauricio Copertino disputam lance no jogo Ferroviário x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

O Ferroviário anunciou a renovação de contrato com técnico Maurício Copertino até o fim da atual temporada. Junto à permanência, acertada em reunião entre o treinador e a diretoria do clube coral, foi acordado um maior investimento, o que deve envolver novas contratações para a Série C do Campeonato Brasileiro.

“Depois de uma reunião com o presidente e todo o corpo diretivo foi decidido que serão realizados investimentos importantíssimos para o clube, o que garantiu a nossa permanência aqui. Então conto com o apoio de todos vocês (torcedores) e muito obrigado pelo apoio incondicional que vocês têm me dado nesses 50 dias de clube", disse Copertino, em vídeo nas redes sociais do Tubarão.

"Foi muito importante, mas agora é uma nova etapa, na qual a gente tem que unir forças para que a gente possa fazer uma excelente campanha na Série C do Campeonato Brasileiro”, completou.

Maurício Copertino chegou ao Tubarão da Barra no dia 31 de janeiro, após a demissão de Matheus Costa, que durou apenas dois jogos — eliminação na fase prévia da Copa do Nordeste, para o ASA, e derrota na estreia do Campeonato Cearense, diante do Floresta. No comando do time, em oito partidas, o atual técnico acumula três vitórias, quatro empates e uma derrota.

Após ser eliminado na semifinal do Estadual, diante do Ceará, o Ferroviário disputará somente a Série C no restante da temporada. O clube coral voltará a jogar daqui a um mês, fazendo sua estreia na Terceira Divisão fora de casa, contra o Figueirense, em 21 ou 22 de abril.