Fortaleza encara Sportivo Trinidense no Paraguai em estreia na Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal Thiago Galhardo deve ser titular no ataque tricolor

Após a campanha que culminou no vice-campeonato de 2023, o Fortaleza vai estrear hoje na Copa Sul-Americana de 2024. Contra o Sportivo Trinidense-PAR, o Tricolor jogará fora de seus domínios, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21 horas (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo D da competição.

O Fortaleza chega com uma sequência negativa de quatro partidas sem vitória (três derrotas e um empate) e no intervalo entre o primeiro e segundo jogo das finais do Campeonato Cearense, diante do rival Ceará. O duelo de ida acabou em 0 a 0 e o embate de volta será no próximo sábado, 6.

Do outro lado, o Trinidense ganhou apenas um dos últimos seis jogos e ocupa a vice-lanterna do Campeonato Paraguaio. A chave D do torneio continental também conta com o Nacional Potosí, da Bolívia, e o Boca Juniors, da Argentina.

Na partida de estreia, o Leão deve ser escalado com time misto, visando à final do Estadual. O lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Thauan Lara e os meio-campistas Matheus Rossetto e Calebe não foram relacionados. O técnico Juan Pablo Vojvoda deve fazer mudanças em todos os setores do time, tanto para oportunizar peças do elenco quanto para preservar alguns atletas para a decisão diante do Vovô.

O capitão Tinga está em período de transição após lesão muscular, enquanto Rossetto se recupera de edema na região posterior de coxa esquerda. Já Calebe atuou por apenas seis minutos no Clássico-Rei do último sábado, 30, e deixou o gramado chorando com dores.

Esta será a terceira participação do clube do Pici na Sul-Americana. Na primeira, em 2020, foi derrotado na estreia por 1 a 0 pelo Independiente, da Argentina — o torneio era disputado em outro formato, eliminatório do início ao fim. Já no ano passado, recebeu o chileno Palestino no Castelão na primeira rodada da fase de grupos e goleou por 4 a 0.

O Fortaleza dará o pontapé inicial no certame continental diante do adversário tido como mais frágil. Em 15 jogos na atual temporada, o Sportivo Trinidense somou nove derrotas, três empates e somente três vitórias, com 17 gols anotados e 25 tentos sofridos.

Após a eliminação diante do Colo-Colo, do Chile, na frase prévia da Libertadores — e automática classificação para a Sul-Americana —, a equipe paraguaia entrou em campo duas vezes, contabilizando uma vitória e uma derrota.

O triunfo ocorreu diante do Guaraní-PAR, por 2 a 1, fora de casa, com gols de César Benítez, de pênalti, e de José Sinisterra, enquanto o revés foi o resultado mais recente, contra o Sportivo Luqueño, em casa, por 1 a 0. O técnico José Gabriel Arrúa deve promover alterações no time titular para enfrentar o Leão.

Sportivo Trinidense-PAR x Fortaleza

Sportivo Trinidense-PAR

4-4-2: Samudio; Ruíz Díaz, Flores, Benítez e Mendoza; Salcedo, Rayer, Andrada e Roman; Sinisterra Castillo e Óscar Gimenez. Téc: José Gabriel Arrúa

Fortaleza

4-3-3: Santos; Dudu, Brítez, Cardona e Gonzalo Escobar; Hércules, Pochettino e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Moisés e Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR

Data: 3/4/2024

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Francisco Gilabert-CHI

Assistentes: Alan Saldoval-CHI e Gabriel Ureta-CHI

VAR: Rodrigo Carvajal-CHI

Transmissão: ESPN 4, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO