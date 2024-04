Auge da carreira e busca pelo acesso na Série B: Raí Ramos abre o jogo no Ceará

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Raí Ramos é um dos principais nomes do Vovô

Prestes a completar 30 anos no próximo mês, o lateral-direito Raí Ramos vive o melhor momento da carreira vestindo a camisa do Ceará. O próprio jogador avaliou desta forma nesta terça-feira, 16, em entrevista coletiva no Porangabuçu.

Além da boa fase pelo Vovô, o atleta, titular absoluto da equipe em 2024, falou sobre o objetivo do acesso e a estreia na Série B.

Com 16 partidas disputadas neste ano, Raí marcou três gols pelo Ceará. O clube já marca a carreira do jogador como o time em que ele mais balançou as redes em uma única temporada. Em 2024, ele também soma duas assistências.

"Sem dúvidas (é o melhor momento da minha carreira). Eu posso afirmar que tenho vivido um grande momento. Mas a gente não consegue nada sozinho. Agradeço a todos que fazem parte disso, começando pela diretoria, que confiou no meu trabalho e me trouxe pra cá. A comissão técnica, que deu o aval, o professor Vagner Mancini, que tem feito um trabalho espetacular, e aos meus companheiros, que têm lutado ao meu lado. Estou muito feliz por esse momento e espero continuar performando junto com meus companheiros", comentou o camisa 2.

Em reta final de preparação, o escrete preto e branco estreia na Série B no próximo sábado, 20, às 18 horas, no Castelão, contra o Goiás. Sobre o novo desafio, Raí ressaltou a confiança para buscar o principal objetivo da temporada.

"Expectativa é a melhor possível. A gente vem um de título estadual, foi muito importante para nós. Time está muito encaixado, sabendo o que tem que fazer dentro de campo. Estou muito confiante para uma grande Série B. É um campeonato difícil, muito nivelado, mas estou confiante que a gente vai fazer uma grande Série B e coroar com o acesso, que é nosso principal objetivo."

O lateral-direito vê o Ceará preparado para buscar o acesso após os desafios iniciais da temporada, como o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. No Estadual, a equipe construiu campanha invicta e superou o Fortaleza nos pênaltis na final. Na Lampions, o Vovô foi eliminado pelo Sport nas quartas de final.

"Sinceramente, a gente está preparado. Quando a gente foi contratado, esse foi o tom da conversa. Lembro do começo da temporada, quando o Lucas Drubscky (executivo de futebol) me ligou. Ele deixou muito claro os objetivos do clube. No primeiro semestre, a gente quer muito ganhar o Estadual. E conseguimos o objetivo. No segundo semestre é trazer de volta o Ceará para onde nunca deveria ter saído. Essa é nossa meta", comentou.

Força da torcida do Ceará

Em determinado momento da coletiva, Raí comentou sobre a importância da torcida do Ceará nos jogos da equipe e exaltou a festa nas arquibancadas.

"A torcida do Ceará tem feito um espetáculo. No jogo da final (do Estadual), quando subi para o aquecimento, o pessoal cantando, poucas vezes fiquei tão emocionado. A festa estava linda, a energia que eles estavam nos passando era algo surreal. A torcida do Ceará tem feito a diferença para nós. E eles têm reconhecido nosso esforço, sabendo que a gente tem se dedicado, lutado por eles. O torcedor é o patrimônio do clube."

O jogador também lembrou o momento de apoio dos torcedores na Arena Pernambuco após a eliminação na Copa do Nordeste para o Sport.

"Achei muito bonito da parte deles, mesmo após a eliminação, fomos cumprimentá-los, e todos os torcedores aplaudindo. Isso mostra a sintonia que a gente está criando. Aproveito para reforçar, pedir para eles continuarem nos apoiando. Com a força deles, o Ceará é muito difícil de ser batido. Tenho que tirar o chapéu para a torcida do Ceará porque é espetacular."

Ceará paga R$ 1,1 milhão a clube japonês por dívida e aguarda retirada do transfer ban

O Ceará realizou o pagamento dos 216 mil dólares, que representa R$ 1,13 milhão na cotação atual, e quitou a dívida cobrada na Fifa pelo Yokohama FC, do Japão, pela venda de 80% dos direitos econômicos de Saulo Mineiro.

O montante é referente à primeira parcela do acordo firmado entre os clubes na negociação pelo atacante, que foi de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões) na época.

Com o débito quitado, o Ceará pediu urgência ao Yokohama FC para que o clube asiático informe à Fifa de que a situação foi resolvida e, assim, a entidade possa acelerar o processo de retirada do transfer ban, punição que impede o Vovô de registrar novos jogadores.

O Alvinegro de Porangabuçu tem pressa pois a janela nacional de transferências se encerra na próxima sexta-feira, 19. Com pouco tempo hábil, o clube cearense quer se livrar o quanto antes do transfer ban para ter a possibilidade de se reforçar antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que a segunda parcela do acordo inicial venceu no dia 8 de abril e o Ceará também não a pagou. O Yokohama já realizou notificação, e o Vovô tem 45 dias — prazo que vai até o dia 22 de maio — para se manifestar ou efetuar a quitação. A terceira parcela está agendada para julho.



