Fortaleza recebe Cruzeiro no Castelão para seguir embalo na Série A

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Lucero anotou quatro gols nos últimos três jogos

Com novos reforços entre os relacionados, o Fortaleza recebe hoje, às 20 horas, no Castelão, o Cruzeiro, em duelo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor chega com a moral elevada após a estreia na competição com vitória sobre o São Paulo, no Morumbis.

A equipe celeste, que vinha em baixa depois de perder o título do Campeonato Mineiro e tropeçar na Sul-Americana contra o modesto Alianza FC-COL, ganhou novo ânimo com a vitória de virada sobre o Botafogo, na estreia no Brasileirão.

No Pici, a perda do título estadual para o Ceará já ficou no passado. O time tricolor respondeu rápido dentro de campo e pode alcançar a terceira vitória consecutiva. Além de superar o São Paulo por 2 a 1, o Leão goleou o Nacional Potosí-BOL por 5 a 0, no Castelão, pela segunda rodada da Sul-Americana.

Para o embate contra os mineiros, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com o meio-campista Emannuel Martínez e o atacante Renato Kayzer, duas novidades do Fortaleza no mercado da bola, na janela interna de transferências. A dupla está regularizada e deve ser opção para o segundo tempo. Felipe Jonatan, outro reforço que ainda não foi anunciado, mas já treina no Pici, aguarda regularização.

A partida de hoje à noite pode marcar o recomeço de Kayzer com a camisa tricolor. O centroavante de 28 anos foi comprado por R$ 6 milhões pelo Leão em 2022, mas deixou o clube de maneira polêmica após 23 jogos, três gols e duas assistências.

De lá pra cá, a equipe cearense emprestou o jogador para outros clubes, como o Criciúma, onde iniciou a temporada 2024 com destaque. A diretoria resolveu apostar no retorno do atacante, que fez cinco gols em 20 partidas no Tigre, após encarar dificuldades no mercado por um "camisa 9" e liberar Thiago Galhardo para o Goiás.

As baixas no Fortaleza seguem sendo Calebe e Tomás Cardona, entregues ao departamento médico. Já Matheus Rossetto, em fase de transição, pode retornar aos relacionados.

A expectativa é de que o time que bateu o São Paulo no Morumbis seja quase todo mantido. Machuca, destaque diante do Tricolor paulista, pode ganhar vaga no lugar de Marinho. No ataque, Lucero é a principal esperança de gols e vive bom momento, com quatro bolas nas redes nos últimos três jogos.

No Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra terá problemas para escalar a equipe. O artilheiro Juan Dinenno está fora devido a um desconforto muscular e uma fratura no nariz, enquanto Matheus Pereira, principal jogador do time, é dúvida por uma pancada no tornozelo esquerdo.

Fortaleza x Cruzeiro

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Machuca (Marinho) e Lucero. Téc: Vojvoda

Cruzeiro

4-3-3: Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Ramiro, Lucas Romero e Lucas Silva; Rafa Silva, Matheus Pereira (Matheus Vital) e Arthur Gomes. Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/4/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Leone Carvalho Rocha/GO e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-VAR-Fifa/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO