Ceará quer aproveitar sequência caseira de maio na Série B para tentar deslanchar

Foto: AURÉLIO ALVES Alvinegro terá apoio da torcida no Castelão

Após conquistar a primeira vitória na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, diante do Novorizontino-SP, na última sexta-feira, 10, o Ceará fará três jogos em casa até o final deste mês pela competição nacional, tendo a oportunidade de somar pontos e subir na tabela da classificação — ainda haverá mais um duelo em Fortaleza, pela Copa do Brasil.

A primeira partida como mandante já acontece amanhã, contra o Amazonas, na Arena Castelão, às 21h30min. Logo após, no domingo, 19, o Ceará vai ao Paraná, onde enfrentará o Operário, no Estádio Germano Kruger, na última partida como visitante em maio.

A partir daí começa a maratona de jogos em casa: duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB, e partidas contra Chapecoense e Coritiba, pela Série B, nesta ordem. O primeiro tem um caráter decisivo para o Alvinegro de Porangabuçu, visto que perdeu o primeiro duelo, em Alagoas, por 1 a 0, dando a vantagem de empate para o Galo da Pajuçara.

O Vovô precisará vencer por dois ou mais gols para avançar diretamente para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de triunfo por um gol de diferença, decisão será nas penalidades máximas. Um empate ou nova derrota dará a vaga para o CRB.

Na Série B, o Ceará busca esquecer o começo abaixo do esperado no certame e engrenar de vez após conseguir seu primeiro triunfo. Para o próximo duelo, entretanto, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com os meias Jorge Recalde e Lourenço, suspensos.

As ausências destes e de outros jogadores, como Bruninho e Saulo Mineiro — ambos em fase de transição após lesões, de acordo com o último boletim médico —, podem indicar uma nova mudança na escalação do Ceará, que entrou em campo em um 3-5-2 no último confronto. A variação tática foi um assunto comentado por Mancini na coletiva após a vitória por 3 a 0 contra o Novorizontino.

“É lógico que quando se vê o placar, uma equipe que não tomou gols e fez três, você acaba, logicamente, entendendo que essa é a melhor opção do momento. Eu sempre digo que um time de futebol bem treinado precisa jogar em vários sistemas, exatamente para que não seja, em certos jogos, dominado. É uma formação que me agrada bastante, mas que depende muito da estratégia a ser montada para cada partida”, comentou o comandante alvinegro.

Com nove dos 12 pontos sendo disputados dentro de casa nas próximas quatro rodadas, o Ceará pode começar uma reação positiva na competição e, com uma combinação de resultados, entrar pela primeira vez no G-4, algo que ainda não aconteceu desde que foi rebaixado. Atualmente em 10º colocado, com cinco pontos, o Vovô está a três do quarto colocado da competição, o América-MG.