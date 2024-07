Saulo Mineiro dá resposta positiva como centroavante e vira artilheiro do Ceará na Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Atacante Saulo Mineiro no jogo Ceará x Ituano, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

Novamente titular do Ceará desde a partida contra o Brusque, no último dia 16 de junho, Saulo Mineiro convivia com cobranças pela escassez de gols em meio à sequência negativa da equipe na Série B. Na noite de sábado, 29, porém, deu a resposta em grande estilo: escalado como homem de referência do ataque, marcou três dos quatro gols do triunfo alvinegro sobre o Ituano e renovou a confiança para o restante da temporada.

Até então, o camisa 73 somava três bolas nas redes em todo o ano. Em comum, os tentos tinham o peso decisivo nas partidas: empates em dois Clássicos-Rei, inclusive na grande final do Campeonato Cearense, e na vitória sobre a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro — que tinha sido o último gol, há mais de um mês. Diante do Galo de Itu, dobrou a marca e foi mais uma vez peça fundamental.

A ausência de Facundo Barceló, lesionado, nos duelos contra Ponte Preta e Ituano abriu espaço para Saulo atuar como centroavante. A noite inspirada no Castelão fez o "Coração Valente" igualar o companheiro Uruguaio tanto na vice-artilharia o Vovô em 2024 (ambos com seis gols, atrás de Erick Pulga), quanto no posto de goleador do elenco na Segundona (quatro para cada).

O atacante de 27 anos também mostrou repertório para deixar sua marca contra o Rubro-Negro. No primeiro tento, que empatou a partida, recebeu passe de Aylon, dominou e bateu com categoria, rasteiro. Minutos depois, sem sair do chão, testou bom cruzamento de Mugni para virar o placar. Ainda teve tempo, no final, para aproveitar assistência de Matheus Bahia, em contra-ataque, e finalizar forte, de primeira, no ângulo.

"A função do Saulo hoje (sábado), nós determinamos que seria uma função em que ele seria o nosso atleta para finalizar a jogada que seria construída. Ele foi muito feliz nas finalizações, teve um gol ainda que eu quero rever, se houve falta, mas ele também estava no lugar certo para concluir", explicou o técnico interino Anderson Batatais.

"O Saulo é um atleta que trabalha muito forte, muito focado, que não olha crítica, não olha quando erra um gol, como errou na final do Estadual, que foi uma oportunidade que ele criou, e aí, sim, no outro jogo, ele pôde nos ajudar a ganhar o Estadual. A gente fica muito feliz de ver os frutos que ele está colhendo. O Saulo conseguiu fazer aquilo que pedimos, como todos os outros também", completou.

Esta foi a segunda vez que Saulo Mineiro anotou um hat-trick — ou seja, três gols em uma mesma partida — com a camisa alvinegra. A outra tinha sido em 2020, contra o CRB, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.